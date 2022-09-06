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Лига Чемпионов
Селтик
06.09.2022, FT 0 : 3
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
06 сентября 2022, 23:54 | Обновлено 07 сентября 2022, 01:01
1171
0

Реал разгромил Селтик и вместе с Шахтером лидирует в группе

Мадридская команда дожала соперника во втором тайме

06 сентября 2022, 23:54 | Обновлено 07 сентября 2022, 01:01
1171
0
Реал разгромил Селтик и вместе с Шахтером лидирует в группе
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе F между «Селтиком» и «Реалом». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу мадридской команды, которая дожала соперника во втором тайме.

Отметим, что повреждение колена получил ключевой форвард гостей Карим Бензема.

В другом матче группы «Шахтер» обыграл «Лейпциг» и вместе с «Реалом» имеет по 3 очка.

Группа F

Селтик - Реал 0:3
Голы: Винисиус, 56, Модрич, 60, Азар, 77

Селтик: Харт, Юранович, Картер-Викерс, Йенц, Тэйлор, Макгегор, Райли (Мой, 72), Хатале (Тернбулл, 72), Абада (Маэда, 46), Жота (Хаксабанович, 82), Якумакис (Фурунаши, 72)

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао (Рюдигер, 46), Алаба, Менди, Чуамени (Камавинга, 71), Модрич (Асенсио, 80), Кроос, Вальверде, Винисиус (Родриго, 80), Бензема (Азар, 30)

1. Шахтер - 3
2. Реал - 3
3. Лейпциг - 0
4. Селтик - 0

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Источник Sport.ua
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