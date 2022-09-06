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06.09.2022 22:00 - : -
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06 сентября 2022, 07:41 | Обновлено 06 сентября 2022, 07:47
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Селтик – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

«Галактикос» начинают борьбу за защиту титула

06 сентября 2022, 07:41 | Обновлено 06 сентября 2022, 07:47
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Селтик – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 6 сентября, в Глазго на поле стадиона «Селтик Парк», вместимостью 60 832 зрителя, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Селтик» примет мадридский «Реал». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Селтик

Команда австралийского тренера Анге Постекоглу в настоящий момент является единоличным лидером шотландской Премьер-лиги текущего сезона. Она в 6 матчах со старта кампании одержала 6 побед с общим счетом 25:1. «Селтик» сразу на 5 пунктов опережает «Рейнджерс», идущий вторым.

Стартовали «обручи» с домашней победы со счетом 2:0 над «Абердином», после чего в гостях одолели «Росс Каунти» - 3:1. Далее последовали победы на выезде над «Килмарноком» (5:0), дома над «Хартсом» (2:0) и в гостях над «Данди Юнайтед» (9:0). В минувший игровой уик-энд «Селтик» на своем поле выяснил отношения с «Рейнджерс», и добился убедительного выигрыша, разнеся визави в пух и прах – 4:0.

На предстоящий матч под вопросом находится Старфельт. Остальные игроки пребывают в строю и однозначно готовы играть с «Реалом».

Реал Мадрид

Подопечные Карло Анчелотти выходят на старт кампании в Лиге чемпионов, где их главной задачей будет защита титула лучшей команды Старого света.

К премьерной игре в Лиге чемпионов-2022/2023 «Реал» подходит в статусе единоличного лидера таблицы чемпионата Испании, где сыграны поединки уже 4-х туров. «Сливочные» имеют в активе 12 очков из 12-ти возможных. Они поочередно разобрались с «Альмерией» (2:1 в гостях), «Сельтой» (4:1 на выезде), «Эспаньолом» (3:1 в гостях) и «Бетисом» (2:1 дома).

На сегодня в лазарете мадридцев находятся Вальехо и Одриосола, которые точно в предстоящем поединке не сыграют.

Ориентировочные составы

Селтик: Харт – Юранович, Картер-Викерс, Старфельт, Тэйлор, О’Райли, Макгрегор, Тернбулл, Абада, Жота, Якумакис.

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба, Модрич, Тчуамени, Кроос, Родриго, Винисиус Жуниор, Бензема.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.65 по линии Parimatch.

6 сентября, вторник

«Селтик» - «Реал» Мадрид
Глазго. «Селтик Парк». 22:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 0:2

Parimatch
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Источник Sport.ua
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