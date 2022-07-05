Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Турнир проходит в Англии с 6 по 31 июля
В среду, 6 июля, стартует чемпионат Европы 2022 по футболу среди женщин. Евро проходит в 8 городах на 10 стадионах Англии и завершится 31 июля 2022 года.
В турнире участвуют 16 сборных, которые квалифицировались через отборочный раунд. Чемпионат Европы проходит в два этапа: групповой раунд состоится с 6 по 18 июля, а с 20 по 31 июля пройдет плей-офф.
Групповой этап
Команды были распределены на четыре группы. В четвертьфинал пройдут победители групп, а также команды, которые займут вторые места.
Группа А
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Англия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Норвегия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Северная Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
06.07 - 22:00 - Англия − Австрия
07.07 - 22:00 - Норвегия − Северная Ирландия
11.07 - 19:00 - Австрия − Северная Ирландия
11.07 - 22:00 - Англия − Норвегия
15.07 - 22:00 - Северная Ирландия − Англия
15.07 - 22:00 - Австрия − Норвегия
Группа B
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Германия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
08.07 - 19:00 - Испания − Финляндия
08.07 - 22:00 - Германия − Дания
12.07 - 19:00 - Дания − Финляндия
12.07 - 22:00 - Германия − Испания
16.07 - 22:00 - Финляндия − Германия
16.07 - 22:00 - Дания − Испания
Группа C
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Нидерланды
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
09.07 - 19:00 - Португалия − Швейцария
09.07 - 22:00 - Нидерланды − Швеция
13.07 - 19:00 - Швеция − Швейцария
13.07 - 22:00 - Нидерланды − Португалия
17.07 - 19:00 - Швейцария − Нидерланды
17.07 - 19:00 - Швеция − Португалия
Группа D
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Италия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Исландия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
10.07 - 19:00 - Бельгия − Исландия
10.07 - 22:00 - Франция − Италия
14.07 - 19:00 - Италия − Исландия
14.07 - 22:00 - Франция − Бельгия
18.07 - 22:00 - Исландия − Франция
18.07 - 22:00 - Италия − Бельгия
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