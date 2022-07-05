Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты

В среду, 6 июля, стартует чемпионат Европы 2022 по футболу среди женщин. Евро проходит в 8 городах на 10 стадионах Англии и завершится 31 июля 2022 года.

В турнире участвуют 16 сборных, которые квалифицировались через отборочный раунд. Чемпионат Европы проходит в два этапа: групповой раунд состоится с 6 по 18 июля, а с 20 по 31 июля пройдет плей-офф.

Групповой этап

Команды были распределены на четыре группы. В четвертьфинал пройдут победители групп, а также команды, которые займут вторые места.

Группа А

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Англия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 2 Австрия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 3 Норвегия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 4 Северная Ирландия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

06.07 - 22:00 - Англия − Австрия

07.07 - 22:00 - Норвегия − Северная Ирландия

11.07 - 19:00 - Австрия − Северная Ирландия

11.07 - 22:00 - Англия − Норвегия

15.07 - 22:00 - Северная Ирландия − Англия

15.07 - 22:00 - Австрия − Норвегия

Группа B

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Германия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 2 Дания 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 3 Испания 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 4 Финляндия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

08.07 - 19:00 - Испания − Финляндия

08.07 - 22:00 - Германия − Дания

12.07 - 19:00 - Дания − Финляндия

12.07 - 22:00 - Германия − Испания

16.07 - 22:00 - Финляндия − Германия

16.07 - 22:00 - Дания − Испания

Группа C

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Нидерланды 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 2 Швеция 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 3 Швейцария 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 4 Португалия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

09.07 - 19:00 - Португалия − Швейцария

09.07 - 22:00 - Нидерланды − Швеция

13.07 - 19:00 - Швеция − Швейцария

13.07 - 22:00 - Нидерланды − Португалия

17.07 - 19:00 - Швейцария − Нидерланды

17.07 - 19:00 - Швеция − Португалия

Группа D

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Франция 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 2 Италия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 3 Бельгия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 4 Исландия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

10.07 - 19:00 - Бельгия − Исландия

10.07 - 22:00 - Франция − Италия

14.07 - 19:00 - Италия − Исландия

14.07 - 22:00 - Франция − Бельгия

18.07 - 22:00 - Исландия − Франция

18.07 - 22:00 - Италия − Бельгия