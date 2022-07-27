Монзуль наблюдала. Англия разгромила Швецию и вышла в финал Евро-2022

26 июля состоялся полуфинал женского Евро-2022 по футболу между сборными Англии и Швеции.

Хозяйки чемпионата одержали уверенную победу над шведской командой (4:0) и вышли в финал турнира.

Четвертым арбитром на матче работала украинка Катерина Монзуль.

В другом полуфинале 27 июля встретятся Германия и Франция. Финал пройдет 31 июля на «Уэмбли» в Лондоне.

Евро-2022 среди женщин

Англия, 06–31 июля 2022

1/2 финала

26:06. 22:00 Англия – Швеция – 4:0

Голы: Мид, 34, Бронз, 48, Руссо, 68, Кирби, 77

27.06. 22:00 Германия – Франция

Сетка турнира