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  4. Монзуль наблюдала. Англия разгромила Швецию и вышла в финал Евро-2022
Чемпионат Европы
27 июля 2022, 01:00 | Обновлено 27 июля 2022, 01:27
256
0

Монзуль наблюдала. Англия разгромила Швецию и вышла в финал Евро-2022

В другом полуфинале 27 июля встретятся Германия и Франция

27 июля 2022, 01:00 | Обновлено 27 июля 2022, 01:27
256
0
Монзуль наблюдала. Англия разгромила Швецию и вышла в финал Евро-2022
УЕФА

26 июля состоялся полуфинал женского Евро-2022 по футболу между сборными Англии и Швеции.

Хозяйки чемпионата одержали уверенную победу над шведской командой (4:0) и вышли в финал турнира.

Четвертым арбитром на матче работала украинка Катерина Монзуль.

В другом полуфинале 27 июля встретятся Германия и Франция. Финал пройдет 31 июля на «Уэмбли» в Лондоне.

Евро-2022 среди женщин

Англия, 06–31 июля 2022

1/2 финала

  • 26:06. 22:00 Англия – Швеция – 4:0

Голы: Мид, 34, Бронз, 48, Руссо, 68, Кирби, 77

  • 27.06. 22:00 Германия – Франция

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Источник Sport.ua
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