Монзуль наблюдала. Англия разгромила Швецию и вышла в финал Евро-2022
В другом полуфинале 27 июля встретятся Германия и Франция
26 июля состоялся полуфинал женского Евро-2022 по футболу между сборными Англии и Швеции.
Хозяйки чемпионата одержали уверенную победу над шведской командой (4:0) и вышли в финал турнира.
Четвертым арбитром на матче работала украинка Катерина Монзуль.
В другом полуфинале 27 июля встретятся Германия и Франция. Финал пройдет 31 июля на «Уэмбли» в Лондоне.
Евро-2022 среди женщин
Англия, 06–31 июля 2022
1/2 финала
- 26:06. 22:00 Англия – Швеция – 4:0
Голы: Мид, 34, Бронз, 48, Руссо, 68, Кирби, 77
- 27.06. 22:00 Германия – Франция
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