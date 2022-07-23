Швеция обыграла Бельгию и вышла в полуфинал женского Евро-2022

На женском Евро-2022 по футболу сыгран третий матч 1/4 финала.

Швеция обыграла Бельгию (1:0) и вышла в полуфинал женского Евро-2022, где сыграет против Англии. Единственный гол забила Линда Сембрант на 90+2 минуте.

23 июля пройдет последний четвертьфинал между Францией и Нидерландами.

Евро-2022 по футболу среди женщин

1/4 финала. Англия

20.07. 22:00 Англия – Испания – 2:1 (д.в.)

– Испания – 2:1 (д.в.) 21.07. 22:00 Германия – Австрия – 2:0

– Австрия – 2:0 22.07. 22:00 Швеция – Бельгия – 1:0

– Бельгия – 1:0 23.07. 22:00 Франция – Нидерланды

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