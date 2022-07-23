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Чемпионат Европы
23 июля 2022, 01:59 | Обновлено 23 июля 2022, 02:37
59
0

Швеция обыграла Бельгию и вышла в полуфинал женского Евро-2022

23 июля пройдет последний четвертьфинал между Францией и Нидерландами

23 июля 2022, 01:59 | Обновлено 23 июля 2022, 02:37
59
0
Швеция обыграла Бельгию и вышла в полуфинал женского Евро-2022
УЕФА

На женском Евро-2022 по футболу сыгран третий матч 1/4 финала.

Швеция обыграла Бельгию (1:0) и вышла в полуфинал женского Евро-2022, где сыграет против Англии. Единственный гол забила Линда Сембрант на 90+2 минуте.

23 июля пройдет последний четвертьфинал между Францией и Нидерландами.

Евро-2022 по футболу среди женщин

1/4 финала. Англия

  • 20.07. 22:00 Англия – Испания – 2:1 (д.в.)
  • 21.07. 22:00 Германия – Австрия – 2:0
  • 22.07. 22:00 Швеция – Бельгия – 1:0
  • 23.07. 22:00 Франция – Нидерланды

Сетка плей-офф

 

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Источник Sport.ua
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