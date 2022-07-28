Чемпионат Европы28 июля 2022, 01:27 | Обновлено 28 июля 2022, 01:53
24
0
Германия обыграла Францию и вышла в финал женского Евро-2022
В решающем матче турнира в Лондоне на «Уэмбли» сыграют Англия и Германия
28 июля 2022, 01:27 | Обновлено 28 июля 2022, 01:53
24
0
27 июля в 22:00 в Милтон-Кинсе (Англия) состоялся полуфинал женского Евро-2022 по футболу между сборными Германии и Франции (2:1).
Днем ранее в первом полуфинале Англия разгромила Швецию (4:0) и вышла в финал.
В решающем матче турнира в Лондоне на «Уэмбли» 31 июля сыграют Англия и Германия.
Евро-2022 среди женщин
Англия, 06–31 июля 2022
1/2 финала
- 26:07. 22:00 Англия – Швеция – 4:0
Голы: Мид, 34, Бронз, 48, Руссо, 68, Кирби, 77
- 27.07. 22:00 Германия – Франция – 2:1
Голы: Попп, 40, 76 – Фромс, 44 (автогол)
Финал
- 31.07. 22:00. Англия – Германия
Сетка турнира
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 июля 2022, 22:52 4
Соперником киевлян в Q3 ЛЧ будет австрийский «Штурм» из города Грац
Футбол | 27 июля 2022, 22:39 43
Киевский клуб вышел в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов
Футбол | 27.07.2022, 23:10
Футбол | 27.07.2022, 18:57
Футбол | 28.07.2022, 00:29
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.07.2022, 22:36 40
26.07.2022, 17:07 3
26.07.2022, 17:25
27.07.2022, 09:04 3
27.07.2022, 18:23 1
Бокс
26.07.2022, 08:57 8
Бокс