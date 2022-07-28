Германия обыграла Францию и вышла в финал женского Евро-2022

27 июля в 22:00 в Милтон-Кинсе (Англия) состоялся полуфинал женского Евро-2022 по футболу между сборными Германии и Франции (2:1).

Днем ранее в первом полуфинале Англия разгромила Швецию (4:0) и вышла в финал.

В решающем матче турнира в Лондоне на «Уэмбли» 31 июля сыграют Англия и Германия.

Евро-2022 среди женщин

Англия, 06–31 июля 2022

1/2 финала

26:07. 22:00 Англия – Швеция – 4:0

Голы: Мид, 34, Бронз, 48, Руссо, 68, Кирби, 77

27.07. 22:00 Германия – Франция – 2:1

Голы: Попп, 40, 76 – Фромс, 44 (автогол)

Финал

31.07. 22:00. Англия – Германия

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