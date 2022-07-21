Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Англия обыграла Испанию в овертайме и вышла в полуфинал женского Евро-2022
Чемпионат Европы
21 июля 2022, 06:05 | Обновлено 21 июля 2022, 06:13
229
0

Англия обыграла Испанию в овертайме и вышла в полуфинал женского Евро-2022

Остальные четвертьфинальные поединки пройдут с 21 по 23 июля

21 июля 2022, 06:05 | Обновлено 21 июля 2022, 06:13
229
0
Англия обыграла Испанию в овертайме и вышла в полуфинал женского Евро-2022
УЕФА

На женском Евро-2022 по футболу сыгран первый матч 1/4 финала.

Англия обыграла Испанию в дополнительное время (2:1) и вышла в полуфинал.

Евро-2022 по футболу среди женщин

1/4 финала. Англия

  • 20.07. 22:00 Англия – Испания – 2:1 (д.ч.)

Голы: Тун, 84, Стенвей, 96 – Эстер, 54.

  • 21.07. 22:00 Германия – Австрия
  • 22.07. 22:00 Швеция – Бельгия
  • 23.07. 22:00 Франция – Нидерланды

По теме:
Завершен групповой раунд. На женском Евро-2022 определены пары 1/4 финала
Швеция и Нидерланды стали четвертьфиналистами женского Евро-2022
Германия и Испания пробились в четвертьфинал на женском Евро-2022
чемпионат Европы по футболу среди женщин женская сборная Англии по футболу женская сборная Испании по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто в Украине покажет ЧМ-2022? Пока есть только один вариант
Футбол | 20 июля 2022, 13:10 4
Кто в Украине покажет ЧМ-2022? Пока есть только один вариант
Кто в Украине покажет ЧМ-2022? Пока есть только один вариант

Скорее всего, турнир покажет Суспільне

Теперь – на Стамбул. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в первом матче
Футбол | 20 июля 2022, 22:55 19
Теперь – на Стамбул. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в первом матче
Теперь – на Стамбул. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в первом матче

Победитель противостояния определится через неделю

ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера
Футбол | 20.07.2022, 16:14
ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Усиление? Никто сейчас не поедет играть в Украину»
Футбол | 21.07.2022, 03:15
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Усиление? Никто сейчас не поедет играть в Украину»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Усиление? Никто сейчас не поедет играть в Украину»
Виктор СКРИПНИК: «Гордый, что имею возможность работать на благо Украины»
Футбол | 21.07.2022, 02:41
Виктор СКРИПНИК: «Гордый, что имею возможность работать на благо Украины»
Виктор СКРИПНИК: «Гордый, что имею возможность работать на благо Украины»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бех-Романчук заняла лишь 11-е место. Рохас исполнила феноменальный тройной
Бех-Романчук заняла лишь 11-е место. Рохас исполнила феноменальный тройной
19.07.2022, 06:59 3
Другие виды
«Усик в невероятной форме, у Джошуа проблемы». Украинец работает в лагере
«Усик в невероятной форме, у Джошуа проблемы». Украинец работает в лагере
19.07.2022, 09:10 3
Бокс
Ольга ХАРЛАН: «Мне нечего сказать»
Ольга ХАРЛАН: «Мне нечего сказать»
20.07.2022, 21:30 2
Другие виды
Зинченко покинул Манчестер Сити для завершения трансфера в Арсенал
Зинченко покинул Манчестер Сити для завершения трансфера в Арсенал
19.07.2022, 21:03 8
Футбол
Украинец Проценко завоевал бронзу чемпионата мира по легкой атлетике
Украинец Проценко завоевал бронзу чемпионата мира по легкой атлетике
19.07.2022, 05:40 4
Другие виды
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче
20.07.2022, 09:25 6
Футбол
Видеотрансляции матча Динамо – Фенербахче на MEGOGO не будет
Видеотрансляции матча Динамо – Фенербахче на MEGOGO не будет
19.07.2022, 22:30 7
Футбол
Главный турецкий соперник Мирчи Луческу. Что представляет собой Фенербахче
Главный турецкий соперник Мирчи Луческу. Что представляет собой Фенербахче
20.07.2022, 00:45 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем