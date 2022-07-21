Чемпионат Европы21 июля 2022, 06:05 | Обновлено 21 июля 2022, 06:13
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Англия обыграла Испанию в овертайме и вышла в полуфинал женского Евро-2022
Остальные четвертьфинальные поединки пройдут с 21 по 23 июля
21 июля 2022, 06:05 | Обновлено 21 июля 2022, 06:13
229
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На женском Евро-2022 по футболу сыгран первый матч 1/4 финала.
Англия обыграла Испанию в дополнительное время (2:1) и вышла в полуфинал.
Евро-2022 по футболу среди женщин
1/4 финала. Англия
- 20.07. 22:00 Англия – Испания – 2:1 (д.ч.)
Голы: Тун, 84, Стенвей, 96 – Эстер, 54.
- 21.07. 22:00 Германия – Австрия
- 22.07. 22:00 Швеция – Бельгия
- 23.07. 22:00 Франция – Нидерланды
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