Англия обыграла Испанию в овертайме и вышла в полуфинал женского Евро-2022

На женском Евро-2022 по футболу сыгран первый матч 1/4 финала.

Англия обыграла Испанию в дополнительное время (2:1) и вышла в полуфинал.

Евро-2022 по футболу среди женщин

1/4 финала. Англия

20.07. 22:00 Англия – Испания – 2:1 (д.ч.)

Голы: Тун, 84, Стенвей, 96 – Эстер, 54.