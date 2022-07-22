Женский Евро-2022. Германия обыграла Австрию и вышла в полуфинал

Женская сборная Германии по футболу стала вторым полуфиналистом чемпионата Европы 2022.

Бундестим в четвертьфинале выиграла у национальной команды Австрии со счетом 2:0. Голы забили полузащитники Лина Магулль и Александра Попп.

Женский Евро-2022. 1/2 финала

Германия – Австрия – 2:0

Голы: Магулль, 25, Попп, 90

В полуфинале Германия сыграет с победителем противостояния между Францией и Нидерландами, поединок которых состоится 23 июля.

Ранее полуфиналистом стала Англия, которая в четвертьфинале переиграла Испанию.