Женский Евро-2022. Германия обыграла Австрию и вышла в полуфинал
Ранее полуфиналистом стала Англия
Женская сборная Германии по футболу стала вторым полуфиналистом чемпионата Европы 2022.
Бундестим в четвертьфинале выиграла у национальной команды Австрии со счетом 2:0. Голы забили полузащитники Лина Магулль и Александра Попп.
Женский Евро-2022. 1/2 финала
Германия – Австрия – 2:0
Голы: Магулль, 25, Попп, 90
В полуфинале Германия сыграет с победителем противостояния между Францией и Нидерландами, поединок которых состоится 23 июля.
Ранее полуфиналистом стала Англия, которая в четвертьфинале переиграла Испанию.
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