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Чемпионат Европы
22 июля 2022, 03:03 | Обновлено 22 июля 2022, 03:10
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0

Женский Евро-2022. Германия обыграла Австрию и вышла в полуфинал

Ранее полуфиналистом стала Англия

22 июля 2022, 03:03 | Обновлено 22 июля 2022, 03:10
11
0
Женский Евро-2022. Германия обыграла Австрию и вышла в полуфинал
Getty Images/Global Images Ukraine

Женская сборная Германии по футболу стала вторым полуфиналистом чемпионата Европы 2022.

Бундестим в четвертьфинале выиграла у национальной команды Австрии со счетом 2:0. Голы забили полузащитники Лина Магулль и Александра Попп.

Женский Евро-2022. 1/2 финала

Германия – Австрия – 2:0
Голы: Магулль, 25, Попп, 90

В полуфинале Германия сыграет с победителем противостояния между Францией и Нидерландами, поединок которых состоится 23 июля.

Ранее полуфиналистом стала Англия, которая в четвертьфинале переиграла Испанию.

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Источник Sport.ua
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