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  4. Цуренко обыграла Калинину, поражение Динамо, дуэль взглядов Усика и Джошуа
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30 июня 2022, 06:00 |
405
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Цуренко обыграла Калинину, поражение Динамо, дуэль взглядов Усика и Джошуа

Главные новости за 29 июня на Sport.ua

30 июня 2022, 06:00 |
405
0
Цуренко обыграла Калинину, поражение Динамо, дуэль взглядов Усика и Джошуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 29 июня.

1. Цуренко в трех сетах сломила сопротивление Калининой на Уимблдоне. Леся пробилась в третий круг, где избежит встречи с сеяной соперницей.

2. В ожидании сборников. Динамо уступило Лозанне в контрольном матче. Киевляне дважды пропустили в первом тайме.

3. Александр УСИК: «Понимаю, что Джошуа будет другим. Я тоже». Чемпион мира в супертяжелом весе – о своих ожиданиях от реванша с Энтони Джошуа.

4. Костюк проиграла первой ракетке Китая, не реализовав шансы в стартовом сете. Марта завершила борьбу в одиночном разряде Уимблдона.

5. Источник: в MLS предлагали Буяльскому хороший контракт, но с одним условием. Хавбеку киевлян предлагали подъемные, если он уйдет из «Динамо» бесплатно.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Челси отправил Ромелу Лукаку в Интер. Форвард вернулся в Милан на правах аренды.

7. Энтони ДЖОШУА: «Отчаянно хочу взять пояса в руки». Британский боксер – о предстоящем реванше с Александром Усиком.

8. ВИДЕО. Пухляш взялся за голову. Энди Руис показал невероятное преображение. Бывший чемпион мира мечтает стать претендентом на титул

9. ОФИЦИАЛЬНО. Паулу Фонсека назначен главным тренером Лилля. Португальский наставник подписал двухлетний контракт

10. Крупнейший обмен. Украина вернула из плена 95 защитников Азовстали. Всего домой вернули 144 человека 

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Источник Sport.ua
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