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  4. Костюк проиграла первой ракетке Китая, не реализовав шансы в стартовом сете
Уимблдон
29 июня 2022, 16:18 | Обновлено 29 июня 2022, 16:21
1577
14

Костюк проиграла первой ракетке Китая, не реализовав шансы в стартовом сете

Марта завершила борьбу в одиночном разряде Уимблдона

29 июня 2022, 16:18 | Обновлено 29 июня 2022, 16:21
1577
14
Костюк проиграла первой ракетке Китая, не реализовав шансы в стартовом сете
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№76 WTA) завершила выступления на Уимблдоне в одиночном разряде.

Во втором круге украинка проиграла 33-му номеру посева Чжан Шуай из Китая (№41 WTA).

Уимблдон. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Чжан Шуай (Китай) – 6:7(6), 2:6

В первом сете украинка имела три сетбола на приеме.

Это была третья встреча теннисисток, Костюк впервые проиграла. В прошлом году Марта также покинула турнир после второго круга.

В следующем круге китаянка сразится против Каролин Гарсии (№55 WTA) или Эммы Радукану (№11 WTA).

Отметим, что Марта продолжит борьбу в женском парном разряде и в миксте.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 14
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Stanislav Matusevych
Для мене було дивним, як у першому сеті за очевидної переваги Чжан у Марти і сетболи були, і на сет вона подавала. Але у другому все стало на свої місця. Не можна на траві грати настільки пасивно, намагаючись так накручувати м'ячі, як то працює на РГ. Взагалі, після минулорічного РГ Марта на будь-якому покритті грає, ніби на грунті, причому свою грунтову гру доводить часом до повного абсурду. Тож падіння в рейтингу є абсолютно не випадковим. Треба повертатися до атакуючого тенісу юності, інакше ніяких досягнень точно не буде.
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+9
Показать Скрыть 1 ответ
Santk86
Первый сет Марта играла на уровне, но в ключевые розыгрыши играла очень мягко и давала соперницы шансы, и все решилось на тайбрейке, где она допустила в конце две ошибки. А во втором сете Марта просто посыпалась. Ну и конечно подача, с такой подачей большие игры выиграть просто невозможно.  
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+7
sv_2000
Печально..... Все жду прорыва Марты, а воз и ныне там.... Больше всего расстраивает упрощение игры Марты.... Становится она какой-то посредственной. Раньше блистала у сетки, дропы бросала - просто "вау".... Куда-то это пропало.... А в мощи уступала, что сегодня, что вчера... И опять поплыла после проигранного упорного первого сета... Это прямо Марта-стайл какой-то((
Да, могла выиграть первый сет, конечно... Возможно, даже и матч потом, но поражение обидно.... Не видно прогресса в игре, наоборот даже
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+4
sirjoga
Абсолютно очікуваний результат, дива не сталося. 
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+3
igor semenyk
Марті треба йти в "стажери" до Лесі Цуренко. 
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+2
kollekciy
Марту буває пробиває на атакуючу гру, як з Голубіч, Крейчиковою, і все виходить, і гра красива, а вона бере і знову йде в захист. 
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+2
kollekciy
Марта ще й не погано грала до 5:3, а потім як у неї часто бувало тягар втрачених можливостей зламав її гру.
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+2
Spectra
Та и ладно на это мучение смотреть - невозможно. Будет интересно посмотреть на неё в паре, можно что-то там и выйдет.
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+1
Василий Гредюшкин
І  Костюк  і  Ястремська     юними грали краще.  Деградація  очевидна  .
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0
Александр Ад
 необов'язковий програш 1 сету зламав Марту.ніякого самолюбства.інші навпакі мобілізуються і виграють другий сет,а тут все відразу посипала голову попілом.Може хоч в парі,чі міксті  трохі реабілітуется
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0
Sashamar
Можна тільки втішатися, що в третьому колі їй все одно нічого не світило. Що проти Гарсії, що проти Радукану. Втім так само і Чжан нічого не світить
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Олександр Радченко
Эта посредственность ещё про политику что-то говорит .Лузеров никто не слушает. 
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-8
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