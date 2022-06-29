Костюк проиграла первой ракетке Китая, не реализовав шансы в стартовом сете

Украинская теннисистка Марта Костюк (№76 WTA) завершила выступления на Уимблдоне в одиночном разряде.

Во втором круге украинка проиграла 33-му номеру посева Чжан Шуай из Китая (№41 WTA).

Уимблдон. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Чжан Шуай (Китай) – 6:7(6), 2:6

В первом сете украинка имела три сетбола на приеме.

Это была третья встреча теннисисток, Костюк впервые проиграла. В прошлом году Марта также покинула турнир после второго круга.

В следующем круге китаянка сразится против Каролин Гарсии (№55 WTA) или Эммы Радукану (№11 WTA).

Отметим, что Марта продолжит борьбу в женском парном разряде и в миксте.