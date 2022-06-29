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  4. Источник: в MLS предлагали Буяльскому хороший контракт, но с одним условием
Украина. Премьер лига
29 июня 2022, 01:15 | Обновлено 29 июня 2022, 02:18
286
0

Источник: в MLS предлагали Буяльскому хороший контракт, но с одним условием

Хавбеку киевлян предлагали подъемные, если он уйдет из «Динамо» бесплатно

29 июня 2022, 01:15 | Обновлено 29 июня 2022, 02:18
286
0
Источник: в MLS предлагали Буяльскому хороший контракт, но с одним условием
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

У полузащитника «Динамо» Виталия Буяльского было предложение из MLS, информирует программа ТаТоТаке.

Журналист Михаил Спиваковский: «Буяльскому предложили контракт в MLS. Но там было условие, что клуб готов был дать ему подъемные и хороший контракт при условии, что он уйдет из «Динамо» бесплатно.

Буяльский, как порядочный человек, пришел к президенту клуба и рассказал ситуацию. Ему сказали: хорошо, остаешься, а потом разберемся».

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Источник ТаТоТаке
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