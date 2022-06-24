Журналист: Динамо не отпустило Буяльского в MLS

Лидер полузащиты киевского «Динамо» Виталий Буяльский мог перейти в один из клубов MLS.

Об этом заявил спортивный журналист Игорь Цыганык.

«Насколько мне известно, Буяльский получил приглашение из США (MLS), но этот переход не состоялся. «Динамо» не отпустило его. Не знаю, в чем причина. Может быть, не устроила цена. Возможно, Виталий отказался», – сказал Цыганик.

Отметим, что Major League Soccer (MLS) – высший дивизион футбольных лиг в США и Канаде.

Контракт Буяльского с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года, Transfermarkt оценивает его в 7 млн евро.