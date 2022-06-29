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  4. Цуренко в трех сетах сломила сопротивление Калининой на Уимблдоне
Уимблдон
29 июня 2022, 17:13 | Обновлено 29 июня 2022, 17:29
1158
15

Цуренко в трех сетах сломила сопротивление Калининой на Уимблдоне

Леся пробилась в третий круг, где избежит встречи с сеяной соперницей

29 июня 2022, 17:13 | Обновлено 29 июня 2022, 17:29
1158
15
Цуренко в трех сетах сломила сопротивление Калининой на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинские теннисистки Ангелина Калинина (№34 WTA) и Леся Цуренко (№101 WTA) провели очный матч на Уимблдоне.

В рамках второго круга победу в трех сетах одержала более опытная спортсменка.

Уимблдон. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 6:4, 6:3

Это была первая встреча теннисисток. Цуренко второй раз в карьере пробилась в третий круг травяного мейджора. Впервые ей это удалось в 2017-м.

В следующем раунде Цуренко сразится против немки Юле Нимайер (№97 WTA), которая неожиданно выбила из борьбы третью ракетку мира Анетт Контавейт. 

Следует отметить, что у Цуренко до 1/4 финала не может быть сеяных соперниц, так как кроме Контавейт и Калининой свои матчи проиграли Белинда Бенчич и Беатрис Хаддад Майя.

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Леся Цуренко Ангелина Калинина Уимблдон-2022
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Источник Sport.ua
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Комментарии 15
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Олександр Панасюк
Молодець, Леся! Одна з усіх приколола жовто-блакитну стрічку. Калініній ще потрібно вчитися грі і патріотизму 
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+6
Александр Ад
стара гвардія показуе як треба грати такі матчі!Успіхів Лесі в подальших матчах,а Геле в парі!
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+5
Vladsport
На мою думку, Калініна вийшла на матч за швидкою та впевненою перемогою, поспішала з ударами, промахувалася, а потім, коли Цуренко вперлась, то знітилася, а ще фізично підсіла...Цуренко грала сьогодні як пітбуль, багато доставала важких м'ячів, публіка підтримувала її...більш досвідчена тенісистка проходить далі...
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+4
Stanislav Matusevych
Чесно кажучи, сьогодні хотілося вболівати за ту з українок, у якої на тенісці був приколотий український прапор. І зіграла Леся загалом якісніше за суперницю. Ангеліна до кінця поки не подружилася з травою, і було видно, як вона боїться ризикувати, бо то призводило до помилок. А Леся все непогано тягнула, і сподіваюся, що дня відпочинку її ліктю вистачить, щоб пройти аж у другий тиждень. Хто б міг подумати? 
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+4
draiden
Подяка дівчатам, інколи був дуже гарний теніс!
Вболівав за Ангеліну, бо вона з Нової Каховки, але Леся у вирішальні моменти витягувала просто божевільні м'ячі
Лесі, нових перемог!!!
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+3
serhiy
Вітаю Лесю з перемогою !!!
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+3
Spectra
Не удивлюсь, если снимется дальше, что будет, то и будет. Калинина физически очень слабая. Ожидаемо имеем 1 теннисистку в 3 круге. Таким как Даяна и Марта на такой стадии делать - нечего.
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+2
Alehandro
Можу бути не об'єктивним, але як на мене гра вийшла дуже видовищна) Достойна фіналу) Леся просто термінатор - 2,5 години все витаскувала.. Сподіваюсь, здоров'я вистачить пройти турнірний шлях по-максимуму. А у Гелі ще все попереду
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+1
Sashamar
Тут хвалять Лесю за прапорець, а Гелі закидають його відсутність. Так от, тепер зворотнього шляху немає, інакше прапорець зійде на пси. Треба так само відіграти щонайменше ще одну гру, що зовсім не просто, німкеня хороша тенісистка, хоч ще й без гучного імені. 
А якщо, боронь боже, знятися по причині ліктя чи ще чогось, це, вибачайте, зрада.
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0
Василий Гредюшкин
Радий  за ЛесюКалініна   ніби  під  нейтральним  прапором  виступає   .Ні   прапора    ні  символів  ні коментарів ні відношення до війни  . А ще  участь в турнірах в Москві та Петербурзі  .Можливо зміниться??.Жаль що нема     достойної  молоді..  Ястремська  і Костюк  юними грали краще  Свьонтек  і  де зараз  вони  і  Іга?
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0
nnnuu1ynnaa
Для мене-дуже неочікуваний результат 
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0
Persian
Коментатор на сетанті дуже не професійно себе поводив. Наче не 2 українки грали, а лише одна за яку він вболівав. Аматор він і є аматор (рівень села)
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-3
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Володимир Максименко
А далі у Лесі  відказ.
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-3
kollekciy
Леся умнічка, поставила на місці вискочку, показала, що справжньої першої ракетки України зараз немає.
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-7
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