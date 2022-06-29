Цуренко в трех сетах сломила сопротивление Калининой на Уимблдоне
Леся пробилась в третий круг, где избежит встречи с сеяной соперницей
Украинские теннисистки Ангелина Калинина (№34 WTA) и Леся Цуренко (№101 WTA) провели очный матч на Уимблдоне.
В рамках второго круга победу в трех сетах одержала более опытная спортсменка.
Уимблдон. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 6:4, 6:3
Это была первая встреча теннисисток. Цуренко второй раз в карьере пробилась в третий круг травяного мейджора. Впервые ей это удалось в 2017-м.
В следующем раунде Цуренко сразится против немки Юле Нимайер (№97 WTA), которая неожиданно выбила из борьбы третью ракетку мира Анетт Контавейт.
Следует отметить, что у Цуренко до 1/4 финала не может быть сеяных соперниц, так как кроме Контавейт и Калининой свои матчи проиграли Белинда Бенчич и Беатрис Хаддад Майя.
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Вболівав за Ангеліну, бо вона з Нової Каховки, але Леся у вирішальні моменти витягувала просто божевільні м'ячі
Лесі, нових перемог!!!
А якщо, боронь боже, знятися по причині ліктя чи ще чогось, це, вибачайте, зрада.