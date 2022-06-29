Цуренко в трех сетах сломила сопротивление Калининой на Уимблдоне

Украинские теннисистки Ангелина Калинина (№34 WTA) и Леся Цуренко (№101 WTA) провели очный матч на Уимблдоне.

В рамках второго круга победу в трех сетах одержала более опытная спортсменка.

Уимблдон. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 6:4, 6:3

Это была первая встреча теннисисток. Цуренко второй раз в карьере пробилась в третий круг травяного мейджора. Впервые ей это удалось в 2017-м.

В следующем раунде Цуренко сразится против немки Юле Нимайер (№97 WTA), которая неожиданно выбила из борьбы третью ракетку мира Анетт Контавейт.

Следует отметить, что у Цуренко до 1/4 финала не может быть сеяных соперниц, так как кроме Контавейт и Калининой свои матчи проиграли Белинда Бенчич и Беатрис Хаддад Майя.