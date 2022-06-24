Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты

В субботу, 18 июня, стартовал чемпионат Европы 2022 по футболу среди команд до 19 лет. Юношеский Евро проходит в пяти городах Словакии и завершится 1 июля. Он также служит отборочным турниром к чемпионату мира U-20 2023 года.

Больше в нашем Telegram Малиновский может перейти в Ювентус

В турнире участвуют 8 сборных, которые квалифицировались через отборочный раунд. На юношеском Евро-2022 имеют право участвовать игроки, родившиеся после 1 января 2003 года.

Групповой этап

Команды были распределены на две группы. В полуфинал пройдут победители групп и команды, занявшие вторые места. Кроме того, команды, расположившиеся на итоговых третьих строчках, сыграют между собой в плей-офф за право выступить на чемпионате мира U-20.

Группа А

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Франция 2 2 0 0 +6 (7 - 1) 6 2 Италия 2 2 0 0 +2 (3 - 1) 6 3 Румыния 2 0 0 2 -2 (2 - 4) 0 4 Словакия 2 0 0 2 -6 (0 - 6) 0

18.06 - 18:30 - Словакия − Франция − 0:5

18.06 - 21:00 - Италия − Румыния − 2:1

21.06 - 18:30 - Словакия − Италия − 0:1

21.06 - 21:00 - Румыния − Франция − 1:2

24.06 - 18:30 - Румыния − Словакия

24.06 - 18:30 - (прогноз) Франция − Италия

Группа В

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Англия 2 2 0 0 +6 (6 - 0) 6 2 Израиль 2 1 1 0 +2 (6 - 4) 4 3 Сербия 2 0 1 1 -4 (2 - 6) 1 4 Австрия 2 0 0 2 -4 (2 - 6) 0

19.06 - 18:30 - Сербия − Израиль − 2:2

19.06 - 21:00 - Англия − Австрия − 2:0

22.06 - 18:30 - Израиль − Австрия − 4:2

22.06 - 21:00 - Англия − Сербия − 4:0

25.06 - 21:00 - (прогноз) Израиль − Англия

25.06 - 21:00 - (прогноз) Австрия − Сербия

Плей-офф

Полуфиналисты, а также победитель стыкового матча за право сыграть на чемпионате мира U-20 получат прямые путевки на Мундиаль-2023.

Стыковой матч

28.06 - 21:00 - Третье место группы А – Третье место группы В

1/2 финала

28.06 - 18:30 - Второе место группы А – Первое место группы В

28.06 - 21:00 - Первое место группы А – Второе место группы В