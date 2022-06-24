Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Чемпионат Европы среди юношей проходит в Словакии с 18 июня по 1 июля 2022 года
В субботу, 18 июня, стартовал чемпионат Европы 2022 по футболу среди команд до 19 лет. Юношеский Евро проходит в пяти городах Словакии и завершится 1 июля. Он также служит отборочным турниром к чемпионату мира U-20 2023 года.
В турнире участвуют 8 сборных, которые квалифицировались через отборочный раунд. На юношеском Евро-2022 имеют право участвовать игроки, родившиеся после 1 января 2003 года.
Групповой этап
Команды были распределены на две группы. В полуфинал пройдут победители групп и команды, занявшие вторые места. Кроме того, команды, расположившиеся на итоговых третьих строчках, сыграют между собой в плей-офф за право выступить на чемпионате мира U-20.
Группа А
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|+6 (7 - 1)
|6
|2
|Италия
|2
|2
|0
|0
|+2 (3 - 1)
|6
|3
|Румыния
|2
|0
|0
|2
|-2 (2 - 4)
|0
|4
|Словакия
|2
|0
|0
|2
|-6 (0 - 6)
|0
18.06 - 18:30 - Словакия − Франция − 0:5
18.06 - 21:00 - Италия − Румыния − 2:1
21.06 - 18:30 - Словакия − Италия − 0:1
21.06 - 21:00 - Румыния − Франция − 1:2
24.06 - 18:30 - Румыния − Словакия
24.06 - 18:30 - (прогноз) Франция − Италия
Группа В
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Англия
|2
|2
|0
|0
|+6 (6 - 0)
|6
|2
|Израиль
|2
|1
|1
|0
|+2 (6 - 4)
|4
|3
|Сербия
|2
|0
|1
|1
|-4 (2 - 6)
|1
|4
|Австрия
|2
|0
|0
|2
|-4 (2 - 6)
|0
19.06 - 18:30 - Сербия − Израиль − 2:2
19.06 - 21:00 - Англия − Австрия − 2:0
22.06 - 18:30 - Израиль − Австрия − 4:2
22.06 - 21:00 - Англия − Сербия − 4:0
25.06 - 21:00 - (прогноз) Израиль − Англия
25.06 - 21:00 - (прогноз) Австрия − Сербия
Плей-офф
Полуфиналисты, а также победитель стыкового матча за право сыграть на чемпионате мира U-20 получат прямые путевки на Мундиаль-2023.
Стыковой матч
28.06 - 21:00 - Третье место группы А – Третье место группы В
1/2 финала
28.06 - 18:30 - Второе место группы А – Первое место группы В
28.06 - 21:00 - Первое место группы А – Второе место группы В
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