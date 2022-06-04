Игнатенко отлично показал себя в Бордо. Его вызов в сборную закономерен
Даниил прошел через непростой период во Франции, но доказал свою состоятельность
В конце января донецкий «Шахтер» досрочно прекратил аренду своего опорного полузащитника Даниила Игнатенко в «Днепре-1» ради возможности отправить футболиста также на условиях аренды во французскую Лигу 1. Украинец пополнил ряды борющегося на тот момент за выживание «Бордо», и хотя эта команда в итоге так и не смогла решить поставленных задач, вылетев в Лигу 2, сам Игнатенко оставил о себе очень пристойное впечатление.
Начиналось все для Даниила, правда, практически катастрофично. В своем дебютном матче, выйдя на замену, Игнатенко уже через 9 минут схлопотал красную карточку, а «Бордо» с треском проиграл «Реймсу» на выезде со счетом 0:5. Удаление украинец схлопотал по той же причине, которая подводила его и в родной Премьер-лиге – чересчур агрессивно пошел на соперника прямой ногой в подкате, что в современном футболе чревато самым серьезным наказанием.
Игнатенко раскритиковали болельщики и некоторые СМИ, но после отсидки дисквалификации он продолжал выходить на поле со скамейки запасных. Что правда, очень скоро Даниила ожидало новое потрясение – с должности главного тренера «Бордо» был уволен швейцарский специалист Владимир Петкович, при котором, собственно, «жирондинцы» и приглашали Игнатенко.
Любой профессиональный футболист прекрасно понимает, что приход в команду нового тренера, который лично тебя не звал и вряд ли знает, может завершится полной потерей игровой практики. Тем более, «Бордо» находился в катастрофической турнирной ситуации, а Игнатенко выступал за команду лишь на правах полугодичной аренды, то есть делать полноценную ставку на него, как на клубный актив, не имело смысла.
Но пришедший на место Петковича французский специалист Давид Гийон оказался весьма радушен по отношению к Игнатенко. Казалось бы, ситуация налаживается, но через неделю Даниила, как и всю его родину, ожидало новое потрясение невероятного масштаба – вторжение российской армии на суверенную территорию Украины и начало военных действий…
У Игнатенко в Украине на момент начала войны оставалась семья, которая по планам должна была присоединиться к Даниилу только 1 марта. На первую же тренировку после начала российско-украинской войны Игнатенко пришел в слезах и выглядел абсолютно расконцентрированным. В такие моменты работа отходит на второй план, что абсолютно логично. К счастью, Даниил не погрузился в депрессию и смог продолжать работать. Владелец «Бордо» Жерар Лопес помог украинцу, поспособствовав максимально быстрому отъезду его семьи во Францию, после чего Игнатенко начал работать с удвоенной энергией.
И результаты не заставили себя долго ждать. Уже к концу марта Игнатенко превратился в игрока основы «Бордо», а в апреле и вовсе стал одним из основополагающих футболистов этой команды. Представить себе центр поля «жирондинцев» на этом отрезке без украинца было невозможно. Хавбек традиционно отлично показывал себя в единоборствах, выигрывая в среднем значительную их часть (56,5%), а на втором этаже Игнатенко и вовсе чувствовал себя, словно рыба в воде (в среднем 3 верховых единоборства за 90 минут при 64% выигранных). Примечательно, что Даниил не отказался от излюбленных и крайне рискованных подкатов (2,74 за матч при 48% успешных), однако осуществлял их уже в менее агрессивной и рискованной манере, из-за чего в его пассиве оказалось только 3 желтые карточки и больше ни одного удаления.
А вот в актив Игнатенко можно занести многое. Он прекрасно начинал атаки (5,7 передач в финальную треть при 79%-ной точности и 1,8 пасов в штрафную при 67%-ной точности) своей команды, достаточно активно взаимодействовал с партнерами (в среднем 69 технико-тактических действий за 90 минут и 41 пас за этот же временной отрезок), а еще был эффективен при перехватах мяча (5,12 в среднем за матч), став в этом компоненте одним из лучших игроков команды в сезоне в целом.
Неудивительно, что несмотря на вылет «Бордо» из Лиги 1, Игнатенко попал в когорту тех футболистов, которых руководство клуба хотело бы сохранить в команде на следующий сезон для решения задачи возвращения места в элите. У «жирондинцев» по соглашению с «Шахтером» есть опция на выкуп контракта Даниила, которая, по неофициальным данным, равна 2-3 миллионам евро. Сумма вполне подъемная для клуба, только вот как минимум два вопроса в этом аспекте существуют. Первый – останется ли Гийон главным тренером «Бордо», ведь его контракт истекает в конце июня, и захочет ли Игнатенко оставаться в команде, если у нее будет новый наставник (неофициально поговаривают, что Гийон уже согласовал новый контракт с «жирондинцами»)? Второй – увидит ли смысл Даниил играть в Лиге 2, тем более, что по слухам, интерес к нему проявляют и команды из элитного дивизиона?
Есть, конечно, и третий ключевой вопрос – как поступит в этой ситуации «Шахтер»? Формально у «горняков» нет права отказаться от продажи Игнатенко, если «Бордо» пожелает активировать опцию выкупа контракта игрока. Однако дончане вполне могут убедить хавбека в том, что возвращение в украинский клуб – гораздо лучшее карьерное решение для Игнатенко сейчас, чем игра в Лиге 2, и тогда «Бордо» окажется, так сказать, отыгранным.
Еще в середине января, до отъезда Игнатенко во Францию, анализируя действия и прогресс полузащитника, мы отмечали, что Даниил уже де-факто является готовой заменой в «Шахтере» для Тараса Степаненко. Однако в том же тексте упоминались не совсем объяснимые решения главного тренера «горняков» Роберто Де Дзерби, решившего, среди прочих, отказаться от услуг Александра Пихаленка, который был продан в «Днепр-1» за 700 тысяч евро. Вот и в отношении Игнатенко итальянец почему-то решил повести себя именно так, вследствие чего «Шахтер» почти потерял этого футболиста. Но сейчас будущее самого Де Дзерби в донецком клубе висит на волоске, да и легионеров в команде не останется, а потому ставка на Игнатенко в такой ситуации видится для «Шахтера» вполне логичной и оправданной.
В этой связи, собственно, появившаяся накануне поздно вечером официальная информация о вызове Даниила Игнатенко в расположение национальной сборной Украины, никак не удивила. Опорный полузащитник своей работой в «Бордо» (к перечисленным выше «плюсам» обязательно стоит добавлять и 3 результативные передачи в 11 матчах Лиги 1!) абсолютно заслужил право дебютировать в первой команде страны, а Александру Петракову будет полезно иметь в составе игрока, способного подменить не только Тараса Степаненко, но и Сергея Сидорчука, а в каких-то моментах, вероятно, даже и разнообразить игру «сине-желтых» в опорной зоне. В конце концов, игнорировать прогресс и качественные выступления игрока в Лиге 1 было бы настоящим преступлением, при том, что Игнатенко может похвастаться еще и регулярной игровой практикой, что крайне немаловажно в нынешних реалиях.
Да, в матче против Уэльса Игнатенко на поле мы вряд ли увидим, а вот в дальнейших поединках Лиги наций, очевидно, Даниил появится на поле и сможет показать все свои лучшие качества. В том, что их арсенал у хавбека достаточно богат, сомнений нет. Тот же Гийон, рассуждая на тему нового сезона в «Бордо», если он останется в команде, безапелляционно и с ходу заявил, что команду однозначно нужно будет выстраивать вокруг оси Ахмедходжич (центральный защитник) – Игнатенко (центральный полузащитник) – Мара (центральный нападающий). Согласитесь, попасть в тройку ключевых исполнителей одного из известнейших французских клубов всего за несколько месяцев карьеры там – это прекрасное достижение, но по какому все-таки пути решит пойти сам Игнатенко, увидим вскоре, а пока ждем его дебюта за сборную Украины…
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