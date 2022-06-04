Игнатенко отлично показал себя в Бордо. Его вызов в сборную закономерен

В конце января донецкий «Шахтер» досрочно прекратил аренду своего опорного полузащитника Даниила Игнатенко в «Днепре-1» ради возможности отправить футболиста также на условиях аренды во французскую Лигу 1. Украинец пополнил ряды борющегося на тот момент за выживание «Бордо», и хотя эта команда в итоге так и не смогла решить поставленных задач, вылетев в Лигу 2, сам Игнатенко оставил о себе очень пристойное впечатление.

Начиналось все для Даниила, правда, практически катастрофично. В своем дебютном матче, выйдя на замену, Игнатенко уже через 9 минут схлопотал красную карточку, а «Бордо» с треском проиграл «Реймсу» на выезде со счетом 0:5. Удаление украинец схлопотал по той же причине, которая подводила его и в родной Премьер-лиге – чересчур агрессивно пошел на соперника прямой ногой в подкате, что в современном футболе чревато самым серьезным наказанием.

Игнатенко раскритиковали болельщики и некоторые СМИ, но после отсидки дисквалификации он продолжал выходить на поле со скамейки запасных. Что правда, очень скоро Даниила ожидало новое потрясение – с должности главного тренера «Бордо» был уволен швейцарский специалист Владимир Петкович, при котором, собственно, «жирондинцы» и приглашали Игнатенко.

Любой профессиональный футболист прекрасно понимает, что приход в команду нового тренера, который лично тебя не звал и вряд ли знает, может завершится полной потерей игровой практики. Тем более, «Бордо» находился в катастрофической турнирной ситуации, а Игнатенко выступал за команду лишь на правах полугодичной аренды, то есть делать полноценную ставку на него, как на клубный актив, не имело смысла.

B. Paquot/L'Équipe

Но пришедший на место Петковича французский специалист Давид Гийон оказался весьма радушен по отношению к Игнатенко. Казалось бы, ситуация налаживается, но через неделю Даниила, как и всю его родину, ожидало новое потрясение невероятного масштаба – вторжение российской армии на суверенную территорию Украины и начало военных действий…

У Игнатенко в Украине на момент начала войны оставалась семья, которая по планам должна была присоединиться к Даниилу только 1 марта. На первую же тренировку после начала российско-украинской войны Игнатенко пришел в слезах и выглядел абсолютно расконцентрированным. В такие моменты работа отходит на второй план, что абсолютно логично. К счастью, Даниил не погрузился в депрессию и смог продолжать работать. Владелец «Бордо» Жерар Лопес помог украинцу, поспособствовав максимально быстрому отъезду его семьи во Францию, после чего Игнатенко начал работать с удвоенной энергией.

И результаты не заставили себя долго ждать. Уже к концу марта Игнатенко превратился в игрока основы «Бордо», а в апреле и вовсе стал одним из основополагающих футболистов этой команды. Представить себе центр поля «жирондинцев» на этом отрезке без украинца было невозможно. Хавбек традиционно отлично показывал себя в единоборствах, выигрывая в среднем значительную их часть (56,5%), а на втором этаже Игнатенко и вовсе чувствовал себя, словно рыба в воде (в среднем 3 верховых единоборства за 90 минут при 64% выигранных). Примечательно, что Даниил не отказался от излюбленных и крайне рискованных подкатов (2,74 за матч при 48% успешных), однако осуществлял их уже в менее агрессивной и рискованной манере, из-за чего в его пассиве оказалось только 3 желтые карточки и больше ни одного удаления.

А вот в актив Игнатенко можно занести многое. Он прекрасно начинал атаки (5,7 передач в финальную треть при 79%-ной точности и 1,8 пасов в штрафную при 67%-ной точности) своей команды, достаточно активно взаимодействовал с партнерами (в среднем 69 технико-тактических действий за 90 минут и 41 пас за этот же временной отрезок), а еще был эффективен при перехватах мяча (5,12 в среднем за матч), став в этом компоненте одним из лучших игроков команды в сезоне в целом.

Thierry David/Sud Ouest

Неудивительно, что несмотря на вылет «Бордо» из Лиги 1, Игнатенко попал в когорту тех футболистов, которых руководство клуба хотело бы сохранить в команде на следующий сезон для решения задачи возвращения места в элите. У «жирондинцев» по соглашению с «Шахтером» есть опция на выкуп контракта Даниила, которая, по неофициальным данным, равна 2-3 миллионам евро. Сумма вполне подъемная для клуба, только вот как минимум два вопроса в этом аспекте существуют. Первый – останется ли Гийон главным тренером «Бордо», ведь его контракт истекает в конце июня, и захочет ли Игнатенко оставаться в команде, если у нее будет новый наставник (неофициально поговаривают, что Гийон уже согласовал новый контракт с «жирондинцами»)? Второй – увидит ли смысл Даниил играть в Лиге 2, тем более, что по слухам, интерес к нему проявляют и команды из элитного дивизиона?

Есть, конечно, и третий ключевой вопрос – как поступит в этой ситуации «Шахтер»? Формально у «горняков» нет права отказаться от продажи Игнатенко, если «Бордо» пожелает активировать опцию выкупа контракта игрока. Однако дончане вполне могут убедить хавбека в том, что возвращение в украинский клуб – гораздо лучшее карьерное решение для Игнатенко сейчас, чем игра в Лиге 2, и тогда «Бордо» окажется, так сказать, отыгранным.

Еще в середине января, до отъезда Игнатенко во Францию, анализируя действия и прогресс полузащитника, мы отмечали, что Даниил уже де-факто является готовой заменой в «Шахтере» для Тараса Степаненко. Однако в том же тексте упоминались не совсем объяснимые решения главного тренера «горняков» Роберто Де Дзерби, решившего, среди прочих, отказаться от услуг Александра Пихаленка, который был продан в «Днепр-1» за 700 тысяч евро. Вот и в отношении Игнатенко итальянец почему-то решил повести себя именно так, вследствие чего «Шахтер» почти потерял этого футболиста. Но сейчас будущее самого Де Дзерби в донецком клубе висит на волоске, да и легионеров в команде не останется, а потому ставка на Игнатенко в такой ситуации видится для «Шахтера» вполне логичной и оправданной.

В этой связи, собственно, появившаяся накануне поздно вечером официальная информация о вызове Даниила Игнатенко в расположение национальной сборной Украины, никак не удивила. Опорный полузащитник своей работой в «Бордо» (к перечисленным выше «плюсам» обязательно стоит добавлять и 3 результативные передачи в 11 матчах Лиги 1!) абсолютно заслужил право дебютировать в первой команде страны, а Александру Петракову будет полезно иметь в составе игрока, способного подменить не только Тараса Степаненко, но и Сергея Сидорчука, а в каких-то моментах, вероятно, даже и разнообразить игру «сине-желтых» в опорной зоне. В конце концов, игнорировать прогресс и качественные выступления игрока в Лиге 1 было бы настоящим преступлением, при том, что Игнатенко может похвастаться еще и регулярной игровой практикой, что крайне немаловажно в нынешних реалиях.

Да, в матче против Уэльса Игнатенко на поле мы вряд ли увидим, а вот в дальнейших поединках Лиги наций, очевидно, Даниил появится на поле и сможет показать все свои лучшие качества. В том, что их арсенал у хавбека достаточно богат, сомнений нет. Тот же Гийон, рассуждая на тему нового сезона в «Бордо», если он останется в команде, безапелляционно и с ходу заявил, что команду однозначно нужно будет выстраивать вокруг оси Ахмедходжич (центральный защитник) – Игнатенко (центральный полузащитник) – Мара (центральный нападающий). Согласитесь, попасть в тройку ключевых исполнителей одного из известнейших французских клубов всего за несколько месяцев карьеры там – это прекрасное достижение, но по какому все-таки пути решит пойти сам Игнатенко, увидим вскоре, а пока ждем его дебюта за сборную Украины…