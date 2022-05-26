Игнатенко попал в десятку игроков, которых Бордо хочет сохранить

«Бордо», вылетевший по итогам минувшего сезона в Лигу 2, хочет сохранить в составе украинского легионера Даниила Игнатенко. Несмотря на то, что клуб понизился в классе, и готовится к кадровым изменениям и сокращению бюджета, руководство «Бордо» видит Игнатенко в составе на будущий сезон.

Даниил Игнатенко провел полгода в составе «Бордо» на правах аренды. За это время в Лиге 1 украинец сыграл 11 матчей, сделав 3 голевые передачи. Контракт украинца принадлежит «Шахтеру» до лета 2023 года.

Очевидно, французский клуб примет попытку выкупить трансфер игрока.