Игнатенко попал в десятку игроков, которых Бордо хочет сохранить
«Жирондинцы» хотят строить новую команду вокруг украинского легионера
«Бордо», вылетевший по итогам минувшего сезона в Лигу 2, хочет сохранить в составе украинского легионера Даниила Игнатенко. Несмотря на то, что клуб понизился в классе, и готовится к кадровым изменениям и сокращению бюджета, руководство «Бордо» видит Игнатенко в составе на будущий сезон.
Даниил Игнатенко провел полгода в составе «Бордо» на правах аренды. За это время в Лиге 1 украинец сыграл 11 матчей, сделав 3 голевые передачи. Контракт украинца принадлежит «Шахтеру» до лета 2023 года.
Очевидно, французский клуб примет попытку выкупить трансфер игрока.
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