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Владелец Бордо помог лично. Семья Игнатенко покинула Украину

В ближайшее время родственники футболиста прибудут во Францию

  • 05.03.2022 15:23
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Владелец Бордо помог лично. Семья Игнатенко покинула Украину
© ФК Бордо. Даниил Игнатенко

Родственники украинского опорника «Бордо» Даниила Игнатенко, который выступает за жирондинцев на правах аренды из «Шахтера», покинули Украину и вскоре окажутся во Франции.

«Его семья еще не приехала во Францию, но они уже покинули Украину и сейчас находятся в другой стране. Так что все идет хорошо. Даниил Игнатенко на этой неделе был в гораздо лучшем состоянии. Хочу еще раз поблагодарить Жерара Лопеса (собственник и президент «Бордо» - прим. ред.) за его личное участие в этом вопросе. Я благодарю всех. Клуб многое сделал, чтобы обеспечить Игнатенко хорошие условия», - сказал главный тренер «Бордо» Давид Гийон.

Ранее сообщалось, что после нападения россии на Украину Даниил Игнатенко пришел в слезах на тренировку «Бордо».

Источник — Jeunesfooteux.com

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