Игнатенко пришел в слезах на тренировку Бордо

Украинец вскоре ждал приезда семьи во Францию

  • 25.02.2022 15:18
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Игнатенко пришел в слезах на тренировку Бордо
© ФК Бордо. Даниил Игнатенко

Опорный полузащитник «Шахтера» Даниил Игнатенко, который с недавних пор на правах аренды выступает во Франции за «Бордо», накануне прибыл в слезах на тренировку команды.

«Вчера Дани пришел на тренировку в слезах. Мы поговорили с ним, он очень взволнован. Я сказал, что вместе с клубом поддерживаю его лично, как и всю его семью», - заявил главный тренер «Бордо» Давид Гийон.

Отмечается, что семья Игнатенко должна была присоединиться к футболисту в Бордо 1 марта, однако из-за начавшейся войны с Россией эти планы, очевидно, не осуществятся.

«Видеть страдания товарища по команде – это очень тяжело. Когда утром вы видите, как партнер приходит на тренировку опустошенный и буквально приклеенный к своему телефону и не знающий, получит ли он сообщение от родных после тренировки или нет… Мы никогда не сталкивались с подобным в раздевалке», - сказал капитан «Бордо» Жозуа Гилавоги.

Напомним, «Бордо» арендовал Игнатенко до конца сезона-2021/22 с опцией выкупа.

Источник — 20minutes.fr

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