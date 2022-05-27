Лунин может перейти в Вильярреал, Довбик продолжит карьеру в Серии А

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 26 мая.

1. Инсайдер: Торино заплатит за Довбика от 12 до 15 млн евро. Украинский форвард в ближайшее время станет игроком итальянского клуба.

2. Вильярреал проявляет интерес к Лунину. Украинский голкипер может покинуть «Реал».

3. Последний матч перед Шотландией. Сборная Украины провела двусторонку. Игра завершилась вничью 1:1.

4. ЧМ по хоккею. Канада сделала камбэк с 0:3 и обыграла Швецию в овертайме. Канадцы проявили характер на пути в полуфинал.

5. Источник: сезон УПЛ планируют провести в Турции. Чемпионат может начаться осенью.

6. ФОТО. Жена Усика показала, как их семья пряталась в бомбоубежище. Екатерина Усик поделилась снимками с начала войны.

7. Вторая победа подряд сборной Украины в Золотой Евролиге. Украинские волейболисты снова оказались сильнее Хорватии на ее площадке.

8. Поворознюк прокомментирует финал Лиги чемпионов. Президент «Ингульца» освоит новую профессию.

9. НБА. Бостон в низовом матче обыграл Майами и вышел вперед в серии. «Селтикс» в шаге от выхода в финал НБА.

10. НХЛ. Сент-Луис сделал большой камбэк и победил Колорадо в ОТ. Блюзмены остались в игре.