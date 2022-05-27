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27 мая 2022, 03:00 | Обновлено 27 мая 2022, 03:30
142
0

Лунин может перейти в Вильярреал, Довбик продолжит карьеру в Серии А

Главные новости за 26 мая на Sport.ua

27 мая 2022, 03:00 | Обновлено 27 мая 2022, 03:30
142
0
Лунин может перейти в Вильярреал, Довбик продолжит карьеру в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 26 мая.

1. Инсайдер: Торино заплатит за Довбика от 12 до 15 млн евро. Украинский форвард в ближайшее время станет игроком итальянского клуба.

2. Вильярреал проявляет интерес к Лунину. Украинский голкипер может покинуть «Реал».

3. Последний матч перед Шотландией. Сборная Украины провела двусторонку. Игра завершилась вничью 1:1.

4. ЧМ по хоккею. Канада сделала камбэк с 0:3 и обыграла Швецию в овертайме. Канадцы проявили характер на пути в полуфинал.

5. Источник: сезон УПЛ планируют провести в Турции. Чемпионат может начаться осенью.

6. ФОТО. Жена Усика показала, как их семья пряталась в бомбоубежище. Екатерина Усик поделилась снимками с начала войны.

7. Вторая победа подряд сборной Украины в Золотой Евролиге. Украинские волейболисты снова оказались сильнее Хорватии на ее площадке.

8. Поворознюк прокомментирует финал Лиги чемпионов. Президент «Ингульца» освоит новую профессию.

9. НБА. Бостон в низовом матче обыграл Майами и вышел вперед в серии. «Селтикс» в шаге от выхода в финал НБА.

10. НХЛ. Сент-Луис сделал большой камбэк и победил Колорадо в ОТ. Блюзмены остались в игре.

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Источник Sport.ua
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