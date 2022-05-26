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  4. Поворознюк прокомментирует финал Лиги чемпионов
Лига чемпионов
26 мая 2022, 13:31 |
1700
7

Поворознюк прокомментирует финал Лиги чемпионов

Президент «Ингульца» освоит новую профессию

26 мая 2022, 13:31 |
1700
7
Поворознюк прокомментирует финал Лиги чемпионов
Petrove TV. Александр Поворознюк

28 мая состоится финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». В Украине поединок покажет медиасервис MEGOGO.

В Украине поединок прокомментирует президент «Ингульца» Александр Поворознюк. Он будет работать вместе с Романом Бебехом на альтернативной дорожке.

Трансляция будет y трех дорожках - украинской основной, украинской альтернативной и дорожкой с интершумом.

Ранее УЕФА представил мяч для финала ЛЧ.

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Источник MEGOGO
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Умник
Нащо ви піарете його?
Я не можу зрозуміти зараз дуже не вистачає профі.
Слухав джула на сетанті це ж як ковток повітря.
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+8
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Rolan Stkomarovskiy
Поворознюк навіть не розуміє, що з нього сміються та використовують для дискредитації "українського".
Олександр Поворознюк - це звичайний сільський фермер, який навіть не вміє виховано розмовляти без матюків та суржику. Пане Поворознюк, якщо у вас є людська гідність та самоповага, не ганьбіть себе, українську мову (а розмовляти ви не вмієте) та свій край (своїх людей, свою громаду), щоб з вас не сміялись в Україні.
Якщо ви фермер (за освітою, за професією) - то займайтесь фермерством (рослина, тваринами, тракторами). Будьте скромніше та мудріше, не будьте як наївна дитина, з якої сміються старші та хитріші діти.Загалом було би набагато цікавіше почути коментар фіналу Ліги Чемпіонів від Суркіса, Ярославського чи Ахметова - адже це ж дуже розумні люди, які розбираються в футболі. Було би цікаво їх послухати.Фінал Ліги Чемпіонів мають коментувати найкращі, найрозумніші та найталановитіші люди України, а це безперечно Ахметов, Суркіс, Ярославський, Козловський. Буде цікаво почути їх коментар.
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+3
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Serhii P.
То треба в запису показувати, щоб "запікати" мати
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