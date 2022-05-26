Лига чемпионов26 мая 2022, 13:31 |
1700
7
Поворознюк прокомментирует финал Лиги чемпионов
Президент «Ингульца» освоит новую профессию
26 мая 2022, 13:31 |
1700
7
28 мая состоится финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». В Украине поединок покажет медиасервис MEGOGO.
В Украине поединок прокомментирует президент «Ингульца» Александр Поворознюк. Он будет работать вместе с Романом Бебехом на альтернативной дорожке.
Трансляция будет y трех дорожках - украинской основной, украинской альтернативной и дорожкой с интершумом.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 мая 2022, 06:00 6
Руководство УАФ почему-то не нашло достойных оппонентов для сборной Украины
Футбол | 25 мая 2022, 22:02 3
Российский комментатор рассказал об ужасах так называемой «мобилизации»
Футбол | 26.05.2022, 05:45
Футбол | 25.05.2022, 21:41
Футбол | 26.05.2022, 11:19
Новини партнерів
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.05.2022, 14:18 1
26.05.2022, 07:00 1
25.05.2022, 05:30 9
25.05.2022, 07:23 8
24.05.2022, 18:59 2
Война
25.05.2022, 23:58 18
24.05.2022, 15:12 25
Я не можу зрозуміти зараз дуже не вистачає профі.
Слухав джула на сетанті це ж як ковток повітря.
Олександр Поворознюк - це звичайний сільський фермер, який навіть не вміє виховано розмовляти без матюків та суржику. Пане Поворознюк, якщо у вас є людська гідність та самоповага, не ганьбіть себе, українську мову (а розмовляти ви не вмієте) та свій край (своїх людей, свою громаду), щоб з вас не сміялись в Україні.
Якщо ви фермер (за освітою, за професією) - то займайтесь фермерством (рослина, тваринами, тракторами). Будьте скромніше та мудріше, не будьте як наївна дитина, з якої сміються старші та хитріші діти.Загалом було би набагато цікавіше почути коментар фіналу Ліги Чемпіонів від Суркіса, Ярославського чи Ахметова - адже це ж дуже розумні люди, які розбираються в футболі. Було би цікаво їх послухати.Фінал Ліги Чемпіонів мають коментувати найкращі, найрозумніші та найталановитіші люди України, а це безперечно Ахметов, Суркіс, Ярославський, Козловський. Буде цікаво почути їх коментар.