Последний матч перед Шотландией. Сборная Украины провела двусторонку
Игра завершилась вничью 1:1
Сборная Украины на сборе в Словении провела двусторонний матч, который стал последним перед поединком отбора плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии.
Составы команд УАФ не приводит, но встреча завершилась со счетом 1:1 (забивали Яремчук и Довбик). В игре поучаствовали все три вратаря, а каждый полевой футболист провел по 90 минут.
Не играли Николай Шапаренко, который завтра должен вернуться к полноценным тренировкам, а также Денис Попов. Ему нужно еще 2-3 дня на восстановление.
Матч с Шотландией состоится 1 июня.
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