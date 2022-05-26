Последний матч перед Шотландией. Сборная Украины провела двусторонку

Сборная Украины на сборе в Словении провела двусторонний матч, который стал последним перед поединком отбора плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии.

Составы команд УАФ не приводит, но встреча завершилась со счетом 1:1 (забивали Яремчук и Довбик). В игре поучаствовали все три вратаря, а каждый полевой футболист провел по 90 минут.

Не играли Николай Шапаренко, который завтра должен вернуться к полноценным тренировкам, а также Денис Попов. Ему нужно еще 2-3 дня на восстановление.

Матч с Шотландией состоится 1 июня.