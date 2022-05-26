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Испания
26 мая 2022, 21:00 | Обновлено 26 мая 2022, 21:01
941
2

Вильярреал проявляет интерес к Лунину

Украинский голкипер может покинуть «Реал»

26 мая 2022, 21:00 | Обновлено 26 мая 2022, 21:01
941
2
Вильярреал проявляет интерес к Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Вильярреал» заинтересован в услугах голкипера «Реала» Андрея Лунина. Об этом сообщают испанские СМИ.

Клуб не совсем доволен выступлениями нынешних голкиперов команды, Херонимо Рульи и Серхио Асенхо, и ищет усиление на эту позицию. Сам Лунин также готов покинуть «Реал», чтобы получать больше игровой практики.

«Реал» также готов к уходу Лунина и собирается подписать на позицию дублера Тибо Куртуа Давида Оспину.

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Вильярреал Реал Мадрид Андрей Лунин
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Источник OK Diario
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Cherevik22
Жарт? Воротарі норм у Вільяреала... 
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