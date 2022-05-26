Вильярреал проявляет интерес к Лунину

«Вильярреал» заинтересован в услугах голкипера «Реала» Андрея Лунина. Об этом сообщают испанские СМИ.

Клуб не совсем доволен выступлениями нынешних голкиперов команды, Херонимо Рульи и Серхио Асенхо, и ищет усиление на эту позицию. Сам Лунин также готов покинуть «Реал», чтобы получать больше игровой практики.

«Реал» также готов к уходу Лунина и собирается подписать на позицию дублера Тибо Куртуа Давида Оспину.