Украина. Премьер лига26 мая 2022, 18:11 |
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Источник: сезон УПЛ планируют провести в Турции
Чемпионат может начаться осенью
26 мая 2022, 18:11 |
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По информации Динамо Киев Inside, 27 мая во время собрания клубов УПЛ, скорее всего, будет принято решение проводить новый сезон.
Планируется, что играть можно будет в Турции, а начать планируют в сентябре.
Пока нет информации, сколько клубов готовы участвовать в новом чемпионате. Точно известно, что «Мариуполь» и «Десна» выступать не будут.
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Комментарии 1
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Так это будет чемпионат Турции , каламбур какой то.
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