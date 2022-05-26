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  4. Источник: сезон УПЛ планируют провести в Турции
Украина. Премьер лига
26 мая 2022, 18:11 |
1145
1

Источник: сезон УПЛ планируют провести в Турции

Чемпионат может начаться осенью

26 мая 2022, 18:11 |
1145
1
Источник: сезон УПЛ планируют провести в Турции
fcdynamo.kiev.ua

По информации Динамо Киев Inside, 27 мая во время собрания клубов УПЛ, скорее всего, будет принято решение проводить новый сезон.

Планируется, что играть можно будет в Турции, а начать планируют в сентябре.

Пока нет информации, сколько клубов готовы участвовать в новом чемпионате. Точно известно, что «Мариуполь» и «Десна» выступать не будут.

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чемпионат Украины по футболу
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u6464u
Так это будет чемпионат Турции , каламбур какой то.
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