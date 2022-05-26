Источник: сезон УПЛ планируют провести в Турции

По информации Динамо Киев Inside, 27 мая во время собрания клубов УПЛ, скорее всего, будет принято решение проводить новый сезон.

Планируется, что играть можно будет в Турции, а начать планируют в сентябре.

Пока нет информации, сколько клубов готовы участвовать в новом чемпионате. Точно известно, что «Мариуполь» и «Десна» выступать не будут.