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23 мая 2022, 04:10 | Обновлено 23 мая 2022, 04:14
83
0

Зинченко с Ман Сити защитил титул чемпиона АПЛ, Милан выиграл скудетто

Главные новости за 22 мая на Sport.ua

23 мая 2022, 04:10 | Обновлено 23 мая 2022, 04:14
83
0
Зинченко с Ман Сити защитил титул чемпиона АПЛ, Милан выиграл скудетто
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 22 мая.

1. Драма на финише АПЛ! Ман Сити с Зинченко стал чемпионом, совершив камбэк. Судьба чемпионского титула в АПЛ решилась в заключительный игровой день.

2. Милан выиграл скудетто спустя 11 лет! Интер лидера не догнал. Судьба чемпионского титула в Серии A решалась в заключительный игровой день.

3. ВИДЕО. Сине-желтый! Зинченко поднял над головой трофей АПЛ в 4-й раз. Украинец помог «Манчестер Сити» совершить камбэк и завоевать титул.

4. Беременность Свитолиной, коварный жребий и шанс снять проклятие Рима. Превью к Ролан Гаррос.

5. Ферстаппен выиграл Гран-при Испании, дубль Ред Булла, сход Леклера. Провал Феррари в Барселоне.

6. Как деньги победили мечту, или Почему Реал должен навсегда забыть о Мбаппе. Главная трансферная сага предстоящего лета завершилась не так, как предполагали многие…

7. Коваленко закрыл сезон в Специи поражением. Где продолжит карьеру украинец. Виктор Коваленко имел стабильную игровую практику.

8. ВИДЕО. Бенавидес уничтожил Лемье и защитил свой титул WBC. Американец разобрался с соперником за три раунда.

9. Владислав Орлов – победитель 25-тысячника в Хорватии. Украинец разгромил соперника в финале.

10. НБА. Дабл-дабл Адебайо помог Майами вновь обыграть Бостон. «Хит» вышли вперед в финальной серии Восточной конференции.

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Источник Sport.ua
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