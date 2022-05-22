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Чемпионат Италии
Сассуоло
22.05.2022, FT 0 : 3
Милан
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Италия
22 мая 2022, 20:56 | Обновлено 22 мая 2022, 22:13
4062
4

Милан выиграл скудетто спустя 11 лет! Интер лидера не догнал

Судьба чемпионского титула в Серии A решалась в заключительный игровой день

22 мая 2022, 20:56 | Обновлено 22 мая 2022, 22:13
4062
4
Милан выиграл скудетто спустя 11 лет! Интер лидера не догнал
Getty Images/Global Images Ukraine

22 мая в чемпионате Италии одновременно состоялись ключевые поединки последнего 38-го тура.

Судьба чемпионского титула в Серии A решалась в заключительный игровой день. «Милан» опережал «Интер» на 2 очка и даже имел перевес по личным встречам при равенстве очков. Для завоевания скудетто «Милану» было достаточно ничьей в гостевой игре против «Сассуоло».

Россонери довольно быстро сняли все вопросы о чемпионстве, отгрузив три мяча «Сассуоло» (3:0) уже в первом тайме усилиями Оливье Жиру (дубль) и Франка Кессье.

  • Спустя 11 лет «Милан» снова стал чемпионом Италии!

Хотя «Интер» уверенно дома выиграл у «Сампдории» (3:0), эта победа для нерадзурри не стала чемпионской.

Это 19-й титул для «Милана», столько же у «Интера». Больше других в чемпионатах Италии – у «Ювентуса» (36).

Серия A. 38-й тур, 22 мая

19:00. Сассуоло – Милан – 0:3

Голы: Жиру, 17, 32, Кессье, 36.

19:00. Интер – Сампдория – 3:0

Голы: Перишич, 49, Корреа, 55, 57.

Турнирная таблица

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Милан Серия A Сампдория Интер Милан чемпионат Италии по футболу Сассуоло Интер - Сампдория Сассуоло - Милан Оливье Жиру Франк Кессье статистические расклады
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Ptiza
Поздравляю всех фанатов Милана , особенно живущих в Украине , мы дождались этого момента, 11 лет того стоило.
Ответить
+7
Romjkee
Поздравляю всех болельщиков с этой победой! Я знал, что ещё увижу чемпионство моего любимого Милана!!! Ура
Ответить
+7
Hg
Созрели
Ответить
0
LFC
С чемпионстов Милан! Заслуженно и безоговорочно - не то что некоторые сливы катают и становятся чемпионами во главе с лысым физруком...
Ответить
-4
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