Милан выиграл скудетто спустя 11 лет! Интер лидера не догнал

22 мая в чемпионате Италии одновременно состоялись ключевые поединки последнего 38-го тура.

Судьба чемпионского титула в Серии A решалась в заключительный игровой день. «Милан» опережал «Интер» на 2 очка и даже имел перевес по личным встречам при равенстве очков. Для завоевания скудетто «Милану» было достаточно ничьей в гостевой игре против «Сассуоло».

Россонери довольно быстро сняли все вопросы о чемпионстве, отгрузив три мяча «Сассуоло» (3:0) уже в первом тайме усилиями Оливье Жиру (дубль) и Франка Кессье.

Спустя 11 лет «Милан» снова стал чемпионом Италии!

Хотя «Интер» уверенно дома выиграл у «Сампдории» (3:0), эта победа для нерадзурри не стала чемпионской.

Это 19-й титул для «Милана», столько же у «Интера». Больше других в чемпионатах Италии – у «Ювентуса» (36).

Серия A. 38-й тур, 22 мая

19:00. Сассуоло – Милан – 0:3

Голы: Жиру, 17, 32, Кессье, 36.

19:00. Интер – Сампдория – 3:0

Голы: Перишич, 49, Корреа, 55, 57.

Турнирная таблица