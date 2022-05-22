Сассуоло – Милан, Интер – Сампдория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 мая в 19:00 в чемпионате Италии одновременно проходят ключевые поединки последнего 38-го тура.

Судьба чемпионского титула в Серии A решается в заключительный игровой день. «Милан» опережает «Интер» на 2 очка (83 против 81) и имеет перевес по личным встречам при равенстве очков.

Таким образом, для завоевания скудетто «Милану» достаточно ничьей в гостевой игре против «Сассуоло». А вот «Интеру» надо дома побеждать «Сампдорию» и надеяться на поражение россонери.

Серия A. 38-й тур, 22 мая

19:00. Сассуоло – Милан

19:00. Интер – Сампдория

Турнирная таблица

19:00. Сассуоло – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19:00. Интер – Сампдория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция