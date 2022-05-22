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Чемпионат Италии
Сассуоло
2 0 : 0
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
22 мая 2022, 19:00 |
460
0

Сассуоло – Милан, Интер – Сампдория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию решающих матчей 38-го тура чемпионата Италии

22 мая 2022, 19:00 |
460
0
Сассуоло – Милан, Интер – Сампдория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

22 мая в 19:00 в чемпионате Италии одновременно проходят ключевые поединки последнего 38-го тура.

Судьба чемпионского титула в Серии A решается в заключительный игровой день. «Милан» опережает «Интер» на 2 очка (83 против 81) и имеет перевес по личным встречам при равенстве очков.

Таким образом, для завоевания скудетто «Милану» достаточно ничьей в гостевой игре против «Сассуоло». А вот «Интеру» надо дома побеждать «Сампдорию» и надеяться на поражение россонери.

Серия A. 38-й тур, 22 мая

  • 19:00. Сассуоло – Милан
  • 19:00. Интер – Сампдория

Турнирная таблица

19:00. Сассуоло – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19:00. Интер – Сампдория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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