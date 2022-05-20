В воскресенье, 22 мая, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» состоится поединок 38-го тура итальянской Серии А, в котором местный «Интер» примет «Сампдорию». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Интер

Команда Симоне Индзаги на прошлой неделе выиграла Кубок Италии, обыграв в финале в дополнительное время туринский «Ювентус» со счетом 4:2. Теперь «Интер» попытается защитить титул чемпиона Италии, но для этого необходимо обходить принципиального соперника – «Милан».

За тур до конца чемпионата «нерадзурри» отстают от «россонери» на два балла. При этом у «Милана» в случае равенства очков будет преимущество за счет личных встреч. Таким образом, «Милану» для чемпионства хватит ничьей с «Сассуоло». «Интеру» же нужно побеждать и надеяться на поражение принципиального соперника в параллельном матче.

Сампдория

«Моряки» из Генуи, которые в прошлом сезоне финишировали неподалеку от еврокубковой зоны (9 место), в этот раз вели борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. «Сампдория» уже точно не вылетит в Серию Б, поэтому турнирной мотивации как таковой у команды Марко Джампаоло не будет.

За 37 туров «Сампдория» набрала 36 очков, то есть клуб в среднем набирает меньше одного балла за матч. Но хорошей новостью для подопечных Джампаоло является тот факт, что в следующем сезоне они будут единственными представителями Генуи в элите итальянского футбола, поскольку «Дженоа» понизится в классе.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Интер» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.15 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Интер»: Ханданович – Шкриниар, Де Врей, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Мартинес.

«Сампдория»: Аудеро – Берешиньски, Феррари, Колли, Ауджелло, Виейра, Кандрева, Ринкон, Торсби, Сабири, Квальярелла.

22 мая, воскресенье