Интер – Самдория – 3:0. Выигрыш с печалью. Видео голов и обзор матча

22 мая в чемпионате Италии состоялся матч последнего 38-го тура.

Хотя «Интер» уверенно дома выиграл у «Сампдории» (3:0), эта победа для нерадзурри не стала чемпионской, поскольку Милан в своем поединке тоже победил.

Серия A. 38-й тур, 22 мая

19:00. Интер – Сампдория – 3:0

Голы: Перишич, 49, Корреа, 55, 57.

ГОЛ! 1:0. Перишич, 49 мин.

ГОЛ! 2:0. Корреа, 55 мин.

ГОЛ! 3:0. Корреа, 57 мин.