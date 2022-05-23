22.05.2022, FT 3 : 0
Италия23 мая 2022, 00:39 | Обновлено 23 мая 2022, 00:55
10
0
Интер – Самдория – 3:0. Выигрыш с печалью. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка последнего 38-го тура чемпионата Италии
23 мая 2022, 00:39 | Обновлено 23 мая 2022, 00:55
10
0
22 мая в чемпионате Италии состоялся матч последнего 38-го тура.
Хотя «Интер» уверенно дома выиграл у «Сампдории» (3:0), эта победа для нерадзурри не стала чемпионской, поскольку Милан в своем поединке тоже победил.
Серия A. 38-й тур, 22 мая
19:00. Интер – Сампдория – 3:0
Голы: Перишич, 49, Корреа, 55, 57.
ГОЛ! 1:0. Перишич, 49 мин.
ГОЛ! 2:0. Корреа, 55 мин.
ГОЛ! 3:0. Корреа, 57 мин.
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Корреа (Интер Милан).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Корреа (Интер Милан).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Интер Милан).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 мая 2022, 20:56 5
Судьба чемпионского титула в Серии A решалась в заключительный игровой день
Футбол | 22 мая 2022, 22:35 0
Эдуард Соболь остался в запасе, Богдан Михайличенко вышел на замену
Война | 22.05.2022, 19:15
Футбол | 22.05.2022, 11:22
Футбол | 22.05.2022, 19:55
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.05.2022, 13:05 4
22.05.2022, 09:26
21.05.2022, 11:28 8
22.05.2022, 10:00 5
21.05.2022, 15:13
21.05.2022, 20:22 1
21.05.2022, 10:21 6
22.05.2022, 12:19 1