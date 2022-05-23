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  4. Интер – Самдория – 3:0. Выигрыш с печалью. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Интер Милан
22.05.2022, FT 3 : 0
Сампдория
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Италия
23 мая 2022, 00:39 | Обновлено 23 мая 2022, 00:55
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Интер – Самдория – 3:0. Выигрыш с печалью. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка последнего 38-го тура чемпионата Италии

23 мая 2022, 00:39 | Обновлено 23 мая 2022, 00:55
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Интер – Самдория – 3:0. Выигрыш с печалью. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

22 мая в чемпионате Италии состоялся матч последнего 38-го тура.

Хотя «Интер» уверенно дома выиграл у «Сампдории» (3:0), эта победа для нерадзурри не стала чемпионской, поскольку Милан в своем поединке тоже победил.

Серия A. 38-й тур, 22 мая

19:00. Интер – Сампдория – 3:0

Голы: Перишич, 49, Корреа, 55, 57.

ГОЛ! 1:0. Перишич, 49 мин.

ГОЛ! 2:0. Корреа, 55 мин.

ГОЛ! 3:0. Корреа, 57 мин.

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Корреа (Интер Милан).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Корреа (Интер Милан).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Интер Милан).
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Серия A Сампдория Интер Милан чемпионат Италии по футболу Интер - Сампдория видео голов и обзор Иван Перишич Хоакин Корреа
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Источник Sport.ua
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