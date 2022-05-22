ВИДЕО. Сине-желтый! Зинченко поднял над головой трофей АПЛ в 4-й раз
Украинец помог «Манчестер Сити» совершить камбэк и завоевать титул
Украинский защитник Александр Зинченко в 4-й раз выиграл английскую Премьер-лигу с «Манчестер Сити».
Команда из Манчестера стала чемпионом АПЛ 2021/22 после драматичной победы над «Астон Виллой» (3:2).
Зинченко помог «Манчестер Сити» завоевать титул, отыграв за «горожан» второй тайм и сделал ассист, когда его команда сравняла счет.
Для Зинченко это четвертый триумф с «Ман Сити» АПЛ. До этого украинец становился чемпионом с манчестерским клубом в сезонах 2017/18, 2018/19, 2020/21.
ВИДЕО. Сине-желтый! Зинченко поднял над головой трофей АПЛ в 4-й раз
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