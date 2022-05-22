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  4. ВИДЕО. Сине-желтый! Зинченко поднял над головой трофей АПЛ в 4-й раз
Англия
22 мая 2022, 22:00 | Обновлено 22 мая 2022, 22:10
384
1

ВИДЕО. Сине-желтый! Зинченко поднял над головой трофей АПЛ в 4-й раз

Украинец помог «Манчестер Сити» совершить камбэк и завоевать титул

22 мая 2022, 22:00 | Обновлено 22 мая 2022, 22:10
384
1
ВИДЕО. Сине-желтый! Зинченко поднял над головой трофей АПЛ в 4-й раз
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник Александр Зинченко в 4-й раз выиграл английскую Премьер-лигу с «Манчестер Сити».

Команда из Манчестера стала чемпионом АПЛ 2021/22 после драматичной победы над «Астон Виллой» (3:2).

Зинченко помог «Манчестер Сити» завоевать титул, отыграв за «горожан» второй тайм и сделал ассист, когда его команда сравняла счет.

Для Зинченко это четвертый триумф с «Ман Сити» АПЛ. До этого украинец становился чемпионом с манчестерским клубом в сезонах 2017/18, 2018/19, 2020/21.

ВИДЕО. Сине-желтый! Зинченко поднял над головой трофей АПЛ в 4-й раз

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник Sport.ua
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fc_tre_penne
100% в рашці скажуть, що це фейк! Бо АПЛ виграв Ливерпуль
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