Беременность Свитолиной, коварный жребий и шанс снять проклятие Рима

В 2022 году Открытый чемпионат Франции по теннису возвращается в привычном формате. В этом сезоне не будет переноса ни на осень, ни даже на неделю вперед с притеснением травяных соревнований. После начала российско-украинской войны о ковиде стали забывать во всем мире, хотя еще в начале февраля прогнозировалось, что будет что-то подобное. Сейчас мы видим, что по всей планете спортивные соревнования проходят с полными трибунами болельщиков, что не может не радовать. В Украине ситуация другая, но в этом виноваты вирусы антицивилизации.

К большому для нас сожалению, организаторы грунтового мейджора не нашли в себе сил пойти против ATP и WTA и разрешили теннисистам из россии и беларуси принимать участие в этому году. Директор Ролан Гаррос Амели Моресмо ограничилась заявлением о том, что будут приняты меры, если кто-то из теннисистов из псевдобратских для Украины стран выступит в поддержку политики путина. В это верится с трудом, любые политические высказывания – не сильная сторона россиян и белорусов.

Как оказалось, большие яйца есть лишь у британцев, которые взяли на себя весь удар и в этом году проведут Уимблдон без рейтинговых очков. Как это будет выглядеть – увидим через пять недель, а пока что вернемся на грешную французскую землю.

Из позитивных моментов важно отметить, что призовой фонд солидно увеличат. Он будет даже выше доковидных времен. Это хорошая новость для спортсменов, которые два года крепко недополучали. Продолжительность карьеры успешного теннисиста, когда он зарабатывает действительно много, не так велика. Это был мощный удар по карману многих талантливых спортсменов, теперь им и их командам удастся поправить финансовое положение. €62 тысячи за участие в основе и €2.2 млн за победу в одиночном разряде – это огромные призовые для любого вида спорта.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Мужчины

Главные подводящие турниры

Мастерс Рим. Финал

Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:0, 7:6(5)

Мастерс Мадрид. Финал

Карлос Алькарас (Испания) – Александр Зверев (Германия) – 6:3, 6:1

ATP 500 Барселона. Финал

Карлос Алькарас (Испания) – Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 6:3, 6:2

Мастерс Монте-Карло. Финал

Стефанос Циципас (Греция) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – 6:3, 7:6(3)

Главным триумфатором грунтового сезона пока что является 19-летний Карлос Алькарас. Испанский тинейджер после успеха на хардовом Мастерсе в Майами перешел на любимый грунт, где продемонстрировал даже больше, чем от него ожидали. Карлос выиграл два главных домашних турнира в туре (Барселона+Мадрид), а также стал первым, кто в рамках одних соревнований на глине переиграл Надаля и Джоковича. После поражения Себастьяну Корде в Монте-Карло имеет серию побед из десяти матчей.

После такого вдохновляющего винстрика Алькарас взял небольшой отдых и не играл в Риме. Возможно, благодаря этому в столице Италии снова триумфовал Новак Джокович. Это был уже 12-й финал и шестой титул Ноле на данном Мастерсе. Кстати, серб выиграл всего первый титул в сезоне. После депортации из Австралии и пропуска начала сезона ему наконец-то удалось набрать отличную форму.

Рафаэль Надаль в этом году остался без выигрыша грунтовых Мастерсов, такое бывает крайне редко. Если не брать во внимание урезанный сезон 2020, когда Рафа компенсировал это победой на Ролан Гаррос, за последние 18 лет подобное случалось лишь в 2015-м. После поражения в Риме от Шаповалова «Король грунта» признался, что его снова тревожит хроническая травма стопы, из-за которой он пропустил вторую половину прошлого сезона. Из-за этого Надаль впервые за долгие годы не будет фаворитом Открытого чемпионата Франции.

Обязательно стоит выделить и Стефаноса Циципаса. После прошлогоднего обидного поражения Джоковичу в финале грек мало чем радовал своих болельщиков продолжительное время. Но в текущем сезоне он снова хорош и претендует на трофеи. На грунте сыграл два больших финала, защитив при этом титул в Монте-Карло.

Ролан Гаррос

Перед началом турнира больше всего говорят о кошмарно несбалансированных результатах жеребьевке. Дело в том, что в последний момент Циципас обошел Надаля в рейтинге и оказался в первой четверке. Из-за это существовал шанс, что сильнейшие на данный момент грунтовые специалисты попадут в одну часть сетки. И это случилось. Верхняя половина выглядит устрашающе. Давайте разберем более детально.

В первой четверти без вариантов оказался Джокович. Уже на стадии 1/4 финала ему светит потенциальная встреча с Надалем, до этого его вряд ли кто-то серьезно потревожит. Также можно выделить здесь присутствие канадца Феликса Оже-Альяссима, хотя он больше специалист по харду. Во втором круге ожидается противостояние Рафы и Стэна Вавринки.

Чуть ниже по списку за вторую путевку в первый полуфинал будут вести сражение Александр Зверев и Карлос Алькарас. Испанцу в третьем круге может выпасть возможность реабилитироваться за поражение Корде. Если не случится громких апсетов, то два матча в этой половине сетке будут покруче любого последующего финала.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

В третьей четверти все не так весело, но наличие Циципаса и сильного грунтовика Рууда можно считать неплохой альтернативой. Здесь много хороших теннисистов уровня выше среднего, поэтому совсем не факт, что Стефанос и Каспер очень легко дойдут до очного четвертьфинала.

В самом низу, как и на Australian Open, оказались россияне Рублев и Медведев. Андрей на грунте неплох и даже обыграл Джоковича в финале соревнований в Белграде. Но он не самый топовый игрок, стабильности часто не хватает. Даниил вернулся после продолжительной паузы и вряд ли претендует на что-то серьезное. Поэтому здесь ожидается максимальный хаос в результатах. Очень вероятно, что четвертый полуфиналист будет супернеожиданным. Синнер, Кецманович, Карреньо-Буста, Фучович или кто-то еще – угадать невозможно.

Букмекеры выделили четырех главных фаворитов. На победу Джоковича или Алькараса можно поставить с коэффициентом в пределах 3-3.5. Шансы Надалья и Циципаса оценили чуть ниже – 5-5.5. У остальных коэффициенты больше двадцати.

Что касается потерь, то на кортах Парижа по причинам травм мы не увидим Гаэля Монфиса, Энди Маррея, Маттео Берреттини и Роберто Баутисту-Агута. И если Сэр Энди вряд ли на что-то претендовал, то остальные при хорошем жребии и самочувствии могли бы побороться за условное место в восьмерке лучших.

Ориентировочный состав полуфиналов

Джокович [1] / Надаль [5] – Алькарас [6]

Циципас [4] – Синнер [11]

Наши

В этом сезоне у нас полный провал, никто даже не сумел попасть в квалификацию. Виталий Сачко и Илья Марчено были довольно близко, но рейтинга не хватило.

Женщины

Главные подводящие турниры



WTA 1000 Рим. Финал

Ига Свёнтек (Польша) – Онс Жабер (Тунис) – 6:2, 6:2

WTA 1000 Мадрид. Финал

Онс Жабер (Тунис) – Джессика Пегула (США) – 7:5, 0:6, 6:2

WTA 500 Штутгарт. Финал

Ига Свёнтек (Польша) – Арина Соболенко – 6:2, 6:2

WTA 500 Чарльстон. Финал

Белинда Бенчич (Швейцария) – Онс Жабер (Тунис) – 6:1, 5:7, 6:4

Текущий грунтовый сезон показал, что Ига Свёнтек по праву является безальтернативной первой ракеткой мира. Серьезно доминировать она начала еще на харде, выиграв подряд соревнования в Дохе, Индиан-Уэллс и Майами, а на любимом покрытии продолжила победную серию. Свёнтек на земле сыграла на турнирах в Штутгарте и Риме, где без особых проблем победила. На данный момент не очень понятно, кто или что может остановить польку на пути к титулу. Есть так называемое «проклятие Рима» (никто из женщин не выигрывает в Париже после победы в столице Италии), которое сработало на ней в прошлом сезоне. Очень интересно узнать, как высшие силы попытаются сдержать Игу в ближайшие две недели.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Второе место грунтового сезона однозначно за туниской Онс Жабер. Она сыграла в трех из четырех финалов самых престижных турниров с начала апреля и даже выиграла самый крупный титул в карьере, став чемпионкой в Мадриде. Жабер – одногодка Свитолиной, пересекалась с ней и по юниорах. Но взрослая карьера Элины пошла гораздо успешнее. Жабер всегда была хорошей теннисисткой, но чего-то ей не хватало. Лишь в 27 лет Онс удалось дебютировать в первой десятке, сейчас она уже шестая с прицелом на вторую позицию.

Больше выделить кого-то по именам сложно. Многолетний фаворит грунтовых баталий румынка Симона Халеп не молодеет, да и травмы мешают держать марку. И все же она способна удивить.

Ролан Гаррос

Жеребьевка у женщин не вызвала такого значительного резонанса среди теннисного сообщества. Наши девушки кучно попали в первую четверть сетки, и это весьма печально. В первых двух кругах Свёнтек с большой долей вероятности отцепит сразу двух украинок.

Также в первой четверти оказались Симона Халеп, Джессика Пегула и Алена Остапенко. Каролина Плишкова пока не набрала нужной формы после травмы, а прошлогодняя полуфиналистка Тамара Зиданшек вряд ли когда-нибуть повторит нечто подобное.

За путевку в условный полуфинал против Свёнтек будут вести сражение Паула Бадоса и Арина Соболенко. Помешать им могут Даниэль Коллинс, Мэдисон Киз, Елена Рыбакина, Вероника Кудерметова или Дарья Касаткина. В целом, могло быть и получше.

В третьей четверти главной фавориткой можно считать Жабер, также из высокорейтинговых здесь прошлогодняя полуфиналистка Мария Саккари, экс-первые ракетки мира Анжелик Кербер и Петра Квитова, олимпийская чемпионка Белинда Бенчич и финалистки US Open 2021 Эмма Радукану с Лейлой Фернандес. К слову, Радукану начнет матчем против чемпионки юниорского Ролан Гаррос 2021 Линды Носковой, которая успешно прошла квалификацию. Ожидается весьма интересное противостояние с прицелом на будущие баталии. Также здесь расположилась и канадка Бьянка Андрееску, а еще в первом раунде между собой сразятся Наоми Осака и Аманда Анисимова. Классных и конкурентных матчей будет в достатке.

Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Последняя четверть без особых фавориток, но тоже есть на кого посмотреть. Здесь и бывшие лидеры рейтинга WTA Виктория Азаренко с Гарбинье Мугурусой, и действующая чемпионка Барбора Крейчикова, и высокорейтинговые Анетт Контавейт с Кори Гауфф, и даже потенциально опасная на грунте левша Жиль Тайхман. Предсказать полуфиналистку от этой компании весьма проблематично, поэтому ткнуть пальцем в небо выглядит очень перспективным вариантом.

Кроме беременной Свитолиной в Париже в этом году не сыграет прошлогодняя финалистка Павлюченкова, которая перенесла операцию. Цепкая грунтовичка Сара Соррибес-Тормо ранее сломала ребро, также не сможет принять участие финалистка 2019 года Маркета Вондроушова. Продолжается черная полоса Софии Кенин, экс-четвертая ракетка мира тоже пропустит грунтовый мейджор.

Ориентировочный состав полуфиналов

Свёнтек – Соболенко

Жабер – Тайхман

Наши

Впервые за долгие годы (кроме ковидного US Open 2020) нашей первой ракеткой на турнире Большого шлема будет не Элина Свитолина. Уроженка Одессы сейчас в положении и к середине осени ожидает рождения дочери. На самом деле, это отличная новость для всех болельщиков Элины, ведь начало сезона было провалено полностью. Видимо, как и подготовка. Поражение Гасановой в Аделаиде вообще было за гранью понимания. Теперь есть шанс отдохнуть от тенниса и при желании перезагрузить карьеру. В топ-10 вернуться вряд ли когда-нибудь получится, но сыграть пару десятков отличных матчей, возможно, даже выиграть несколько турниров будет по силам. Но этого должна хотеть сама Элина.

Ангелину Калинину в текущем сезоне жребий так и норовит свести с Джессикой Пегулой. Украинка ранее дважды проиграла американке в рамках Australian Open и супертурнира в Майами, а в Риме Ангелина снялась до матча с Джессикой из-за травмы спины. В Париже они могут встретиться во втором круге. В первом раунде Калининой нужно преодолеть барьер в виде мощной американки Хейли Баптист. Если со здоровьем у Ангелины все будет хорошо, то она фаворитка. В Мадриде украинка дошла до 1/4 финала и показала, что может побеждать достойных оппоненток, поэтому верим.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Недалеко находится и Марта Костюк, в теории наши теннисистки могут встретиться на стадии третьего круга. Шансы, конечно, минимальные. Все из-за того, что Марта в текущем сезоне не показывает теннис высокого уровня. И если на харде еще были хорошие матчи, то на грунте все намного хуже. Мы знаем Костюк как очень эмоциональную теннисистку, война в Украине, конечно же, нанесла серьезный ущерб ее моральному здоровью. Марта умеет играть на высоком уровне, хотя и пока не научилась побеждать, но в ближайшее время мы вряд ли увидим даже первое. Для начала нужно показать себя в матче с египтянкой Майар Шериф.

Даяна Ястремская получила в первом круге американку Элисон Риск, которая на глине за последние четыре года выиграла всего один матч из десяти. И если шансы на выход во второй круг неплохие, то далее стена в виде Иги Свёнтек. В теории, если все полетит, Даяну мало интересует, кто на другой стороне корта, но это все же Свёнтек.

Леся Цуренко стартовала в квалификации, легко преодолела два стартовых круга, а в финале намучилась со средней японкой Юки Найто. К счастью, удалось отыграть матчбол во второй партии и пятый раз в карьере выиграть тай-брейк под ноль, после чего Найто немного поплыла. А далее неприятное дежавю – после жеребьевки квалифаеров Леся снова попадает на первую ракетку мира, которая на бешеном ходу. Не так давно в Мельбурне Цуренко играла на центральном корте против Эшли Барти, теперь сыграет в таких же условиях против Свёнтек в Париже. Задача минимум уже выполнена, а критиковать за проигрыш польке все равно никто не будет. Но было бы хорошо взять хоть пару геймов.

Также в квалификации выступали Катарина Завацкая, Катерина Байндл и Дарья Снигур, но только первая сумела выиграть хотя бы один поединок.

Матчи основной сетки Ролан Гаррос стартуют уже в воскресенье в 12:00 по Киеву. Но украинки выйдут на корт не ранее понедельника.

Не стоит забывать, что традиционно интересующее всех правило финального тай-брейка в этом году унифицировали на всех мейджорах. При счете 6:6 в заключительном сете теннисисты теперь сыграют тринадцатый гейм до 10 выигранных очков. Ранее в Париже играли до преимущества в два гейма. К примеру, в прошлогоднем полуфинале Крейчикова – Саккари счет финальной партии был 9:7.