Коваленко закрыл сезон в Специи поражением. Где продолжит карьеру украинец
Виктор Коваленко имел стабильную игровую практику
«Специя» в матче последнего тура чемпионата Италии 2021/22 проиграла «Наполи» со счетом 0:3. Ранее команда уже гарантировала себе место в Серии A на новый сезон (финиш на 16-й позиции).
Украинский хавбек Виктор Коваленко вышел на поле на 62-й минуте.
Игрок, который провел сезон на правах аренды из «Аталанты», отыграл за «Специю» 26 матчей, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.
Летом «Аталанта» будет решать, что делать с Коваленко дальше.
Чемпионат Италии. 38-й тур
Специя - Наполи 0:3
Голы: Политано, 4, Зьелински, 25, Демме, 36
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