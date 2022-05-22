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  4. Коваленко закрыл сезон в Специи поражением. Где продолжит карьеру украинец
Чемпионат Италии
Специя
22.05.2022, FT 0 : 3
Наполи
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Италия
22 мая 2022, 15:33 |
746
2

Коваленко закрыл сезон в Специи поражением. Где продолжит карьеру украинец

Виктор Коваленко имел стабильную игровую практику

22 мая 2022, 15:33 |
746
2
Коваленко закрыл сезон в Специи поражением. Где продолжит карьеру украинец
Getty Images/Global Images Ukraine

«Специя» в матче последнего тура чемпионата Италии 2021/22 проиграла «Наполи» со счетом 0:3. Ранее команда уже гарантировала себе место в Серии A на новый сезон (финиш на 16-й позиции).

Украинский хавбек Виктор Коваленко вышел на поле на 62-й минуте.

Игрок, который провел сезон на правах аренды из «Аталанты», отыграл за «Специю» 26 матчей, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.

Летом «Аталанта» будет решать, что делать с Коваленко дальше.

Чемпионат Италии. 38-й тур

Специя - Наполи 0:3
Голы: Политано, 4, Зьелински, 25, Демме, 36

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Виктор Коваленко Специя чемпионат Италии по футболу
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Источник Sport.ua
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