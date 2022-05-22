Италия22 мая 2022, 16:36 | Обновлено 22 мая 2022, 17:15
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Специя – Наполи – 0:3. Последний матч Коваленко. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 38-го тура чемпионата Италии
22 мая 2022, 16:36 | Обновлено 22 мая 2022, 17:15
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«Специя» в матче последнего тура чемпионата Италии 2021/22 проиграла «Наполи» со счетом 0:3.
События матча
36’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Демме (Наполи).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Наполи).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Политано (Наполи).
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