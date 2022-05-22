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  4. Специя – Наполи – 0:3. Последний матч Коваленко. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Специя
22.05.2022, FT 0 : 3
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
22 мая 2022, 16:36 | Обновлено 22 мая 2022, 17:15
565
0

Специя – Наполи – 0:3. Последний матч Коваленко. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 38-го тура чемпионата Италии

22 мая 2022, 16:36 | Обновлено 22 мая 2022, 17:15
565
0
Специя – Наполи – 0:3. Последний матч Коваленко. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Специя» в матче последнего тура чемпионата Италии 2021/22 проиграла «Наполи» со счетом 0:3.

События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Демме (Наполи).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Наполи).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Политано (Наполи).
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чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко Специя Наполи видео голов и обзор Серия A
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Источник Sport.ua
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