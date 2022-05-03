Россию исключили из еврокубков, Украина начала сбор, О'Салливан – чемпион

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 2 мая.

1. Из каких футбольных турниров исключили россию? Полный список соревнований. Сборная Португалии заменит команду рф на женском Евро-2022.

2. ФОТО. Сборная Украины в Словении. Что сказал футболистам Петраков? Главный тренер и игроки поздравили с днем рождения Николая Матвиенко.

3. Гений снукера! О'Салливан обыграл Трампа и в 7-й раз стал чемпионом мира. В английском Шеффилде завершился финальный матч чемпионата мира 2022.

4. ФОТО. Посылал сердечки оркам. Тимощук вылез праздновать чемпионство Зенита. Улыбаться оккупантам, когда на родине убивают людей – это за гранью человечности…

5. Александр ДЕНИСОВ – Тимощуку: «Какое же ты чмо». Украинский журналист жестко обратился к экс-игроку сборной.

6. Если Вильярреал не выиграет ЛЧ, Шахтер получит путевку в группу ЛЧ 2022/23. У донецкого клуба очень большая вероятность получить прямой пропуск в ЛЧ.

7. Три варианта проведения чемпионата Украины. Обозреватель Sport.ua размышляет, каким может быть следующий сезон УПЛ.

8. ВИДЕО. «Один пуск – Англии нет». Киселев угрожает Джонсону ядерным ударом. У российского пропагандиста снова припадки.

9. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Возможно, это был мой последний день в Шахтере». Наставник подтвердил вероятный уход из команды.

10. Итальянский вратарь, который воевал за Украину, вернулся с ранениями домой. Иван Лука Вавассори вернулся в Италию.