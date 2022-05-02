Три варианта проведения чемпионата Украины

Из-за рашистской агрессии футбольный чемпионат Украины (сезона 2021/2022) завершить не удалось. Поначалу были надежды, что военные действия на территории нашей страны либо локализируются, либо вообще завершатся, и тогда можно было бы завершить действующий сезон по спортивному принципу. На который и уповало руководство УПЛ и УАФ.

По слухам, планировалось завершать чемпионат в мае-июне, играя в очень плотном графике – через три дня на четвертый. Однако россия до сих пор ведет войну на нашей земле, и пока что конца-края этой войне не видно. Ввиду этого и было принято решение закончить нынешний сезон, зафиксировав положение команд в турнирной таблице по состоянию на последний сыгранный тур. То есть, 18-й.

Такое решение было принято 26 апреля на Общем собрании УПЛ. Причем за такую формулу единогласно проголосовали все клубы. Хотя поговаривали, что «Динамо» до последнего сопротивлялось, предлагая зафиксировать в качестве финишной турнирную таблицу после первого круга (то есть, 15-го).

Форсирование событий руководством Лиги связано, прежде всего, с необходимостью вовремя предоставить в УЕФА информацию о еврокубковых квотах от нашей страны. Таковых полпредов на данный момент пятеро – «Шахтер», «Динамо», «Днепр-1», «Заря» и «Ворскла». Первые двое должны сыграть в Лиге чемпионов (дончане – в плей-офф квалификации, киевляне – со второго раунда отбора), днепряне - в квалификации Лиги Европы, луганчане и полтавчане – в квалификации Лиги конференций.

УАФ

Однако не исключено, что и количественное, и «качественное» представительство может измениться, если Украине отойдет еврокубковая квота россии. Было бы очень кстати. И очень справедливо. Но об этом мы поговорим позже. Сейчас, на мой взгляд, более актуальной, да и интересной тоже, видится тема проведения следующего чемпионата страны.

Вариантов его розыгрыша уже сейчас несколько. Впрочем, как и формул. Давайте их сейчас рассмотрим.

Начнем с пессимистического.

К сожалению, нельзя исключать вариант, при котором сезон 2022/2023 не стартует. Если рашисты и дальше будут продолжать уничтожать наших людей и нашу инфраструктуру, вполне возможно, что новый футбольный чемпионат просто не начнется. В такой поворот сюжета напрочь не хочется верить. Но, повторюсь, полностью его игнорировать, исключать, нельзя. Конечно же, такое развитие ситуации – худшее из возможных. Но – на войне, как на войне.

Второй вариант – гипотетический.

Если кацапы и дальше продолжат отжимать нашу территорию, будут и дальше бомбить наши города и села, есть идея провести чемпионат Украины за пределами страны. В частности, у наших соседей – Польше, Словакии, Румынии. О существовании такого сценария косвенно подтвердил один из функционеров «Шахтера» Николини. Однако он же и усомнился в его реализации. И правда: мало кто из наших команд, за исключением двух-трех, позволит себе полноценно функционировать за пределами Украины.

Если же речь идет об участии лишь некоторых команд, скажем, «Шахтера» и «Динамо», в зарубежном чемпионате в качестве «поддержки спортивной формы», то такая инициатива, безусловно, имеет право на жизнь. В конце концов, лучше уж так, чем никак. Но, честно говоря, лично я именно в такой сюжет не верю.

Сложно мне представить и такую картину: когда в условном Кракове играют матч чемпионата Украины условные «Александрия» с «Колосом». Скорее нет, чем да. Для кого такие матчи? Да и для чего? «Это будет неуважение к украинским болельщикам, особенно к тем, кто с оружием в руках защищают нашу страну», - примерно так отреагировал на подобную инициативу руководитель УПЛ Евгений Дикий. И ведь не поспоришь.

Третий вариант – более реалистичный.

Это когда военные действия локализируются, и воюющие стороны подпишут хотя бы какие-то договоренности. Я полностью отдаю себе отчет в том, что договор с россией не стоит даже бумаги, на которой он подписан (цитирую Бисмарка), но тем не менее…Если кацапы пообещают, что обстрелов хотя бы севера, центра и запада Украины не будет, то чемпионат страны можно будет организовать на шести-семи соответствующих стадионах (Львов, Ужгород, Луцк, Ровно, Киев, Житомир, Тернополь). Понятное дело, что команды будут априори в неравных условиях. Как и их болельщики. Но, с одной стороны, о справедливости как таковой сейчас вообще не приходится говорить. А с другой – лучше уж так, чем за границей.

Ну и последний вариант – оптимистический.

В этой связи, думаю, все понятно: ВСУ разбивают армию мордора, орки возвращаются обратно в свой кацапстан, и УПЛ проводит полноценный чемпионат. Такой вариант – наиболее правильный, наиболее справедливый. И наиболее желаемый. Но вот по состоянию на начало мая звучит он, все же, в лучшем случае – излишне оптимистично. Тем не менее, будет надеяться именно на такой финал. Тем более, что надежды наши не беспочвенные.

ФК Динамо Київ

Не менее органичным является и вопрос формулы проведения следующего чемпионата.

Недавнее Общее собрание УПЛ зафиксировало в качестве финальной турнирную таблицу по состоянию на 24 февраля. С еврокубковыми квотами мы более-менее разобрались. А вот как быть с ротацией между элитным и первым дивизионами – пока что вопрос открытый. Клубы решили, что на данный момент никто не покидает УПЛ.

Считаю такое решение единственно правильным. Тем более, если учесть, кто именно по состоянию на начало войны находился на последнем месте в таблице («Мариуполь» - если кто забыл). Стало быть, все нынешние шестнадцать участников чемпионата 2021/2022 должны стартовать и в сезоне 2022/2023. По оперативной информации, к ним почти наверняка примкнут, как минимум, два лидера первой лиги – «Металлист» и «Кривбасс». То есть, получается в итоге 18 команд. Есть предложение поделить их по территориальному признаку на две группы – под «предводительством» двух наших грандов – «Шахтера» и «Динамо». При таком варианте проводится круговой турнир в группах, а затем чемпионский плей-офф.

Повторюсь: это лишь один из вариантов численного представительства нового чемпионата. И одна из его возможных формул. На мой взгляд, именно такая модель сезона маловероятная. По той простой причине, что даже по состоянию на сейчас весьма сложно определить, кто из наших элитных коллективов сможет делегировать свою команду в чемпионат, а кто – нет. У нас настоящая война, которая бьет даже по таких, казалось бы, неуязвимых клубах, как «Шахтер». Что уж тогда говорить об остальных...

Тем не менее, все же будем верить, что новый футбольный сезон Украины – 2022/2023 – обязательно стартует. И обязательно – на нашей земле. А уж каким он будет с точки зрения количественного состава – это второй вопрос. Уверен, мы все вместе сумеем на него достойно ответить.