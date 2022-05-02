ФОТО. Сборная Украины в Словении. Что сказал футболистам Петраков?

Первый день сбора национальной команды Украины в Словении показал непостоянство погоды в высокогорной местности. Утром на территории живописного парка Брдо моросил легкий дождь, зато вечером из-за облаков вышло ласковое солнышко, которое сделало первое занятие сине-желтых приятным.

Пока о полноценных тренировках на сборе говорить трудно, поскольку в расположении сборной на данный момент находится 11 игроков, причем один из них, Михаил Мудрик, проходит обследование, после которого врачи главной команды страны определят причину дискомфорта, возникшего у полузащитника во вчерашней товарищеской игре донецкого «Шахтера» со сплитским «Хайдуком»

Семь горняков прибыли в гостиницу «Элеганс» вчера поздно вечером, поэтому первая половина понедельника была использована для отдыха после тяжелой дороги, ведь четверо других сборников также приехали накануне, преодолев за день 800 км.

Утром главный тренер и партнеры по команде поздравили с днем ​​рождения Николая Матвиенко, по случаю чего на завтраке появился вкусный шоколадный торт. Другого именинника дня Сергея Сидорчука, который присоединится к сине-желтым через несколько дней, поздравили в мессенджере сборной.

Тренировочный центр Футбольного союза Словении расположен в ландшафтной и культурной жемчужине страны. Национальный парк поражает красотой прудов и хвойных аллей, чистым воздухом и богатой фауной. А замок Брдо, расположенный в нескольких сотнях метров от футбольных полей, является главным местом проведения протокольных встреч президента Словении.

Поэтому предобеденная прогулка по живописному парку была для украинцев как восстановительный эликсир. Покой и уют этого места резко контрастирует с происходящим сейчас в Украине, однако сборники постоянно мысленно со своим народом, осознавая, что главное их предназначение – готовиться к матчам, которые могут поднять дух и настроение всей украинской нации.

Об этом говорил и главный тренер национальной команды Александр Петраков в своем первом слове перед командой на словенском сборе. «Уже с первого дня занятий держите в голове эту мысль – мы хотим поехать в Катар!», – подчеркнул наставник.

Из 10 здоровых игроков, присутствующих сейчас на сборе, трое – голкиперы. После разминки и пробежки тренер вратарей Вячеслав Кернозенко акцентированно работал со своими подопечными – Андреем Пятовым, Анатолием Трубиным и Дмитрием Ризныком – над специфическими элементами вратарского мастерства.

В то же время 7 полевых игроков – Тарас Степаненко, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Сергей Булеца, Александр Пихаленок и Алексей Гуцуляк – с помощью тренера по физподготовке и реабилитации Вячеслава Руженцева разбились на 4 дуэта, которые сыграли между собой. Такая двигательная активность поможет ребятам в восстановлении после дороги и в то же время станет мостиком к дальнейшей физической работе.

Уже за несколько дней к сборной присоединятся игроки киевского «Динамо», и тогда тренировки примут более привычный вид. Сегодняшнее занятие футболисты завершили упражнениями по встрече, которые предложил тренер по физподготовке Иван Баштовой.

Работа доставила удовольствие и хорошее настроение, которое постоянно задавал главный тренер сине-желтых. Долгожданный сбор начался.

ФОТО. Сборная Украины в Словении. Что сказал футболистам Петраков?