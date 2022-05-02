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Из каких футбольных турниров исключили россию? Полный список соревнований

Сборная Португалии заменит команду рф на женском Евро-2022

  • 02.05.2022 21:25
  • 3060 просмотров
  • 1 комментарий
Из каких футбольных турниров исключили россию? Полный список соревнований
© УЕФА

Стал известен полный список турниров, из которых решением УЕФА отстранена сборная россии. В УЕФА определились относительно предстоящих соревнований и продолжили дисквалификацию российских сборных и клубов.

В дополнение к принятому 28 февраля 2022 года решению отстранить все российские национальные команды и клубы от участия в матчах турниров УЕФА, Исполнительный комитет УЕФА сегодня, 2 мая, принял ряд решений для предстоящих турниров.

Исполнительный комитет УЕФА принял следующие решения:

Лига наций УЕФА 2022/23

  • россия не будет участвовать в группе 2 Лиги B и автоматически займет 4-е место в этой группе. Следовательно, команда будет понижена в классе по итогам группового этапа и займет 16-е и последнее место в Лиге B.

ЕВРО-2022 среди женщин (финальный турнир)

  • россия не будет участвовать в группе C финального турнира Евро-2022 среди женщин, который пройдет с 6 по 31 июля в Англии. Ее заменит Португалия, которую россия обыграла в плей-офф.

Европейская квалификация на ЧМ-2023 среди женщин

  • россия не провела два запланированных на апрель матча в группе E (состав: Дания, Босния и Герцеговина, Черногория, Мальта и Азербайджан) из-за дисквалификации. россия не будет участвовать ни в одном из последующих матчей этого соревнования, и все их результаты считаются недействительными. Следовательно, группа E будет состоять из 5 команд.

Чемпионат Европы 2023 U-21

  • россия не сыграла свои два матча, запланированные на март, в группе C (состав: Испания, Словакия, Мальта, Литва и Северная Ирландия) из-за дисквалификации. россия не будет участвовать ни в одном из последующих матчей этого соревнования, и все их результаты считаются недействительными. Следовательно, группа C будет состоять из 5 команд.

Клубные турниры УЕФА 2022/23

Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА, Лига конференций УЕФА, Лига чемпионов УЕФА среди женщин и Юношеская лига УЕФА.

  • У россии не будет клубов, участвующих в клубных турнирах УЕФА в сезоне 2022/23. Следовательно, соответствующие списки допуска к мужским и женским клубным соревнованиям были перебалансированы в соответствии с принципами, изложенными в положениях о соревнованиях.
  • Кроме того, россии будет присвоен коэффициент, эквивалентный наименьшему количеству, которое они заработали в любом из последних пяти сезонов, то есть 4,333 балла для коэффициента клуба мужской ассоциации и 1,750 балла для коэффициента клуба женской ассоциации для целей подсчета очков на сезон 2022/23.

Женский футзальный Евро-2022 (финальный турнир)

  • россия не будет участвовать в финальном турнире (с участием Португалии, Испании и Украины), запланированном на период с 1 по 3 июля в Португалии, и ее заменит Венгрия, занявшая второе место в группе 1 Основного раунда, которую выиграла россия.

ЕВРО по футзалу среди женщин 2022/23

  • россия попала напрямую в группу 4 Основного раунда. Поскольку три победителя групп и лучший занявший второе место выйдут из предварительного раунда, россия будет заменена в основном раунде второй лучшей командой, занявшим второе место в предварительном раунде.

Лига чемпионов УЕФА по футзалу 2022/23

  • У россии не будет клубов, участвующих в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу 2022/23.

Европейская квалификация на чемпионат мира по футзалу 2024

  • В жеребьевке группового этапа основного раунда россию заменит Норвегия, которая стала лучшей командой, занявшей третье место в предварительном раунде.

Молодежные соревнования 2022/23

  • россия не будет участвовать в чемпионатах 2022/23 среди юношей до 17 лет и юношей до 19 лет. Команды, попавшие в их группы, сразятся друг с другом в мини-турнире с участием трех команд.
  • россия не будет участвовать в чемпионатах среди девушек до 17 и до 19 лет, а в каждом соревновании будет проводиться по одному дополнительному трехкомандному мини-турниру.

Кубок регионов УЕФА 2022/23

  • россия будет заменена занявшей второе место командой в предварительном раунде в группе 1 промежуточного раунда.

Определение хозяев Евро 2028, Евро-2032

Исполком УЕФА отклонил заявку российского футбольного союза (РФС) на проведение Евро-2028 или Евро-2032.

Источник — УЕФА

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Михаил Степанов, 02.05.2022 21:55
    +7
    Як приємно це читати
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