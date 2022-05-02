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Если Вильярреал не выиграет ЛЧ, Шахтер получит путевку в группу ЛЧ 2022/23

У донецкого клуба очень большая вероятность получить прямой пропуск в ЛЧ

  • 02.05.2022 20:23
  • 5229 просмотров
  • 8 комментариев
Если Вильярреал не выиграет ЛЧ, Шахтер получит путевку в группу ЛЧ 2022/23
© Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» с большой вероятностью получит прямую путевку в группой раунд Лиги чемпионов 2022/23.

Для этого необходимо, чтобы испанский «Вильярреал» не выиграл Лигу чемпионов 2021/22. В таком случае произойдет перераспределение путевок, и «Шахтеру» будет выдан пропуск в групповой раунд ЛЧ.

Этому поспособствовало решение УЕФА о дисквалификации клубов из рф на следующий евросезон. Таким образом, сегодня путевку в ЛЧ автоматически получил чемпион Шотландии (11-е место в рейтинге).

Идущий на 7-м месте в Испании «Вильярреал» проиграл «Ливерпулю» в первом матче ЛЧ со счетом 0:2 и имеет небольшие шансы на продолжение борьбы.

Если текущий розыгрыш ЛЧ выиграет «Ливерпуль», «Ман Сити» или «Реал» (вероятность чего = 95%), которые уже отобрались в ЛЧ 2022/23 через высокие места в национальных чемпионатах, то появится одна вакансия в групповом раунде ЛЧ, которую традиционно держат для победителя прошлогоднего турнира.

В таком случае, эта вакансия отойдет стране, которая находится в рейтинге наиболее высоко, но еще не имеет путевки в групповой раунд ЛЧ. Именно Украина расположена на 12-й позиции в таблице коэффициентов УЕФА.

Получается, «Шахтер» уже во вторник, 3 мая, может получить официально право участия в групповом раунде ЛЧ, если «Вильярреал» не сотворит чудо и не выйдет в финал.

Перераспределение путевок в Лигу чемпионов 2022/23 после дисквалификации клубов рф

Источник — Sport.ua

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 02.05.2022 20:37
    +14
    А смысл? На что Шахтёр способен без бразильцев? Вот Динамо со своей молодежи ещё что-то могло показать!
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    Nordenus, 02.05.2022 20:36
    +11
    Честно говоря, ничего хорошего в этом нет. Такой Шахтер как сейчас, без бразильцев, лучше бы играл в ЛЕ, а лучше в ЛК. Потому что в ЛЧ, боюсь, будет тотальный слив во всех матчах. А нам сейчас очки, хоть какие то, в таблицу УЕФА нужны как никогда...
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    Олександр Шаповалов, 02.05.2022 20:38
    +7
    Nordenus, 02.05.2022 20:36
    Честно говоря, ничего хорошего в этом нет. Такой Шахтер как сейчас, без бразильцев, лучше бы играл в ЛЕ, а лучше в ЛК. Потому что в ЛЧ, боюсь, будет тотальный слив во всех матчах. А нам сейчас очки, хоть какие то, в таблицу УЕФА нужны как никогда...
    Ще, дай Боже, щоб ми взагалі змогли взяти участь в єврокубках цього сезону.
    Ссылка
    online
    FunnyCat_____, 02.05.2022 21:23
    +2
    New Zealander, 02.05.2022 21:06
    Честно говоря без бразильцев даже смотреть не интересно будет. Там кроме Мудрика сейчас некого и выделить. Будут бить рекорды по пропущеных и по проиграшах как динамовцы. Побед и ничьих с Реалами и Манчестерами Сити не видать пока бразильцы не вернуться. Надеемся что война завершиться скоро и те бразильцы которых еще не продали и не отправили в аренду - вернуться + докупят новых звезд на деньги вырученые от продаж игроков и аренды.
    вам бы свои рекорды по пропущенным сначала побить, причем в одном матче, а потом уже будете на Динамо кивать
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    online
    New Zealander, 02.05.2022 21:35
    0
    FunnyCat_____, 02.05.2022 21:23
    вам бы свои рекорды по пропущенным сначала побить, причем в одном матче, а потом уже будете на Динамо кивать
    Я о суме пропущеных в шести встречах - это гораздо более позорно по скольку один конкретный матч может не получиться у любой команды (даже у топчиков) а вот чтобы все шесть матчей - не получились (этим могут похвастаться только редкие участники ЛЧ - такие как Динамы, Жилины, Ференцварошы, Мальме и т.п. Не в обиду но я люблю смотреть правде в глаза.
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    online
    Андрей Сиденко, 02.05.2022 20:43
    -11
    Spectra, 02.05.2022 20:37
    А смысл? На что Шахтёр способен без бразильцев? Вот Динамо со своей молодежи ещё что-то могло показать!
    Ну 2 года подряд уже показовало....А вообще Шахтёру и Динамо нужно играть в ЛЕ, возможно ЛК, что бы достойно играть а не позорится
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    online
    New Zealander, 02.05.2022 21:06
    -14
    Честно говоря без бразильцев даже смотреть не интересно будет. Там кроме Мудрика сейчас некого и выделить. Будут бить рекорды по пропущеных и по проиграшах как динамовцы. Побед и ничьих с Реалами и Манчестерами Сити не видать пока бразильцы не вернуться. Надеемся что война завершиться скоро и те бразильцы которых еще не продали и не отправили в аренду - вернуться + докупят новых звезд на деньги вырученые от продаж игроков и аренды.
    Ссылка
    online
    New Zealander, 02.05.2022 21:00
    -16
    Spectra, 02.05.2022 20:37
    А смысл? На что Шахтёр способен без бразильцев? Вот Динамо со своей молодежи ещё что-то могло показать!
    опять мифы про "вечноперспективных" ?
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