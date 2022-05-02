Если Вильярреал не выиграет ЛЧ, Шахтер получит путевку в группу ЛЧ 2022/23

Донецкий «Шахтер» с большой вероятностью получит прямую путевку в группой раунд Лиги чемпионов 2022/23.

Для этого необходимо, чтобы испанский «Вильярреал» не выиграл Лигу чемпионов 2021/22. В таком случае произойдет перераспределение путевок, и «Шахтеру» будет выдан пропуск в групповой раунд ЛЧ.

Этому поспособствовало решение УЕФА о дисквалификации клубов из рф на следующий евросезон. Таким образом, сегодня путевку в ЛЧ автоматически получил чемпион Шотландии (11-е место в рейтинге).

Идущий на 7-м месте в Испании «Вильярреал» проиграл «Ливерпулю» в первом матче ЛЧ со счетом 0:2 и имеет небольшие шансы на продолжение борьбы.

Если текущий розыгрыш ЛЧ выиграет «Ливерпуль», «Ман Сити» или «Реал» (вероятность чего = 95%), которые уже отобрались в ЛЧ 2022/23 через высокие места в национальных чемпионатах, то появится одна вакансия в групповом раунде ЛЧ, которую традиционно держат для победителя прошлогоднего турнира.

В таком случае, эта вакансия отойдет стране, которая находится в рейтинге наиболее высоко, но еще не имеет путевки в групповой раунд ЛЧ. Именно Украина расположена на 12-й позиции в таблице коэффициентов УЕФА.

Получается, «Шахтер» уже во вторник, 3 мая, может получить официально право участия в групповом раунде ЛЧ, если «Вильярреал» не сотворит чудо и не выйдет в финал.

Перераспределение путевок в Лигу чемпионов 2022/23 после дисквалификации клубов рф