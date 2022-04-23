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Приключения Суркиса на границе, Фьюри и Уайт настраиваются на большой бой

Главные новости за 22 апреля на Sport.ua

  • 23.04.2022 07:45
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Приключения Суркиса на границе, Фьюри и Уайт настраиваются на большой бой
© УП. Григорий Суркис

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 22 апреля.

1A. Вывозил 13 часов. Григория Суркиса задержали на границе
Экс-президента «Динамо» не пропускают ни туда, ни обратно

1B. Суркису позволили выехать из Украины, но часы вывезти не дали
Григорий Михайлович почти успешно пересек границу с Польшей

2. Фьюри и Уайт прошли процедуру взвешивания
Тайсон Фьюри тяжелее Диллиана Уайта на пять килограмм

3. Снукеристу с украинскими корнями не разрешили надеть флажок Украины на ЧМ
Похоже, в World Snooker Tour вообще попутали правый и левый берега

4. Стало известно, почему путин держался за стол, а шойгу пришел без формы
У пуйла заметно ухудшилось состояние здоровья, и он хотел скрыть тремор

5. В Запорожской области упал украинский Ан-26. Он выполнял технический рейс
Россия совершила очередное военное преступление

6A. Ювентус может воспользоваться пунктом в контракте Нереса с Шахтером
Туринскому клубу вингер может достаться на выгодных условиях

6B. Будет аукцион. Известны условия, при которых Шахтер готов продать Нереса
Дешево отпускать свою звезду «горняки», похоже, не намерены

7. Майк Тайсон избил мужчину в самолете
Пострадавший решил швырнуть бутылкой в «Железного Майка»

8. ЛЬЮИС: «В бою с Джошуа все увидят, какой эффект на Усика оказала война»
Легендарный британский боксер поделился ожиданиями от реванша

9. Ушел из жизни выдающийся футболист Шахтера
Донецкий клуб сообщил о смерти Виктора Звягинцева

10. На очереди Молдова. В рф огласили планы на вторую фазу «спецоперации»
Донбасса оккупантам уже мало

Источник — Sport.ua

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