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Ушел из жизни выдающийся футболист Шахтера

Донецкий клуб сообщил о смерти Виктора Звягинцева

  • 22.04.2022 11:10
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Ушел из жизни выдающийся футболист Шахтера
© ФК Шахтер Донецк

На 72-м году не стало выдающегося футболиста «Шахтера» Виктора Звягинцева.
 
Воспитанник донецкого футбола Виктор Звягинцев был чемпионом СССР среди юношей (1968), а с 1970 года выступал за главную команду «Шахтера», в первый же сезон выиграв приз «Лучшему дебютанту».
 
Всего за восемь сезонов отыграл за «горняков» 175 матчей, становился обладателем Кубка СССР (1980) и дважды серебряным призером чемпионата СССР (1975, 1979).
 
Защитник трижды входил в список лучших футболистов сезона, в составе сборной СССР выигрывал бронзовые медали Олимпийских игр.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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