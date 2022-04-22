Ушел из жизни выдающийся футболист Шахтера

На 72-м году не стало выдающегося футболиста «Шахтера» Виктора Звягинцева.



Воспитанник донецкого футбола Виктор Звягинцев был чемпионом СССР среди юношей (1968), а с 1970 года выступал за главную команду «Шахтера», в первый же сезон выиграв приз «Лучшему дебютанту».



Всего за восемь сезонов отыграл за «горняков» 175 матчей, становился обладателем Кубка СССР (1980) и дважды серебряным призером чемпионата СССР (1975, 1979).



Защитник трижды входил в список лучших футболистов сезона, в составе сборной СССР выигрывал бронзовые медали Олимпийских игр.