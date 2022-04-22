Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Будет аукцион. Известны условия, при которых Шахтер готов продать Нереса

Дешево отпускать свою звезду «горняки», похоже, не намерены

  • 22.04.2022 21:14
  • 1559 просмотров
  • 0 комментариев
Будет аукцион. Известны условия, при которых Шахтер готов продать Нереса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

Донецкий «Шахтер» в летнее трансферное окно может расстаться с зимним новичком команды Давидом Нересом, за которого «Аяксу» было заплачено 12 миллионов евро.

Интерес к Нересу в настоящий момент проявляет «Ювентус», который рассчитывал подписать бразильца благодаря пункту в контракте, который позволяет игроку покинуть «Шахтер» на достаточно выгодных условиях.

Однако, по данным источника, в контракте Нереса, в отличие от большинства его соотечественников из стана «горняков», нет опции выкупа. По этой причине заинтересованным в покупке вингера клубам придется поучаствовать в своего рода аукционе, где наиболее удачливый и получит шанс подписать Нереса.

Отметим, что контракт Давида Нереса с «Шахтером» истекает 31 декабря 2026 года.

Источник — UOL Esporte

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности