Будет аукцион. Известны условия, при которых Шахтер готов продать Нереса

Донецкий «Шахтер» в летнее трансферное окно может расстаться с зимним новичком команды Давидом Нересом, за которого «Аяксу» было заплачено 12 миллионов евро.

Интерес к Нересу в настоящий момент проявляет «Ювентус», который рассчитывал подписать бразильца благодаря пункту в контракте, который позволяет игроку покинуть «Шахтер» на достаточно выгодных условиях.

Однако, по данным источника, в контракте Нереса, в отличие от большинства его соотечественников из стана «горняков», нет опции выкупа. По этой причине заинтересованным в покупке вингера клубам придется поучаствовать в своего рода аукционе, где наиболее удачливый и получит шанс подписать Нереса.

Отметим, что контракт Давида Нереса с «Шахтером» истекает 31 декабря 2026 года.