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Суркису позволили выехать из Украины, но часы вывезти не дали

Григорий Михайлович почти успешно пересек границу с Польшей

  • 22.04.2022 15:11
  • 4581 просмотр
  • 36 комментариев
Суркису позволили выехать из Украины, но часы вывезти не дали
© Украинская правда. Григорий Суркис

Народный депутат Украины от партии ОПЗЖ и экс-президент киевского «Динамо» Григорий Суркис все же выехал из Украины во второй раз.
 
Ранее сообщалось, что его остановили на пункте пропуска «Краковец». Суркис-старший вывозил 13 незадекларированных часов по «зеленому коридору». Часы вывезти не разрешили.
 
Отметим, что в начале полномасштабного вторжения россии братья Суркисы покинули Украину, вывезя больше $17 млн наличными в Венгрию (Игорь Суркис опровергал эту информацию - прим.). 13 апреля Григорий Суркис вернулся на территорию Украины через Краковец.

Источник — Украинская правда

(29 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Golhrenshtanga, 22.04.2022 15:28
    +6
    one l2, 22.04.2022 15:20
    а ну ка , шавки кацапского Ахмета расскажите сколько ваше поседевшее вывело и выезло из Украины ?
    Суркис не виноват,то все Ахметов
    Ясно-понятно
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    online
    kh_ua, 22.04.2022 15:35
    +5
    какое же убожество єти суркисьі
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    online
    AK.228, 22.04.2022 15:14
    +5
    Бідолашний.... "Впусту" з'їздив
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    online
    ALKOSruLKA, 22.04.2022 15:16
    +4
    Якби мене затримали з незадекларованими матеріальними цінностями, "шили" б контрабанду... А воно от ще як можна, виявляється...
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    online
    ALKOSruLKA, 22.04.2022 15:14
    +3
    Молодці! Відпускайте всіх опзж-шних сволот....
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    online
    BestOf, 22.04.2022 16:20
    +1
    Charodey, 22.04.2022 16:16
    Миллионы беженцев тоже с украинской пропиской
    Шахтер, когда убежал из Донецка, сразу же переобулся во Львовский, потом в Харьковский, потом в Киевский. Клуб-приспособленец. Сейчас какой?
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    online
    BestOf, 22.04.2022 16:19
    +1
    BARA.bass, 22.04.2022 16:14
    Говорящая конь голова, ты я смотрю вообще приболела, я жил и живу в Днепре, голосовал за Пороха и его партию, выбрал лучшее из худших. А ты всегда ЖОПОЙ стоял к Суркисам, а щас повернулся к ним открытым ртом. Так что занимайся делом, и не отвлекайся, может и тебе часики перепадут, МЫШЬ)) 
    Так донецкие за суркиса и голосовали. Или не в Донецке опзж выиграло выборы прошлые? Почему не гавкаешь на донецких? На них нельзя?
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    online
    Charodey, 22.04.2022 16:16
    +1
    BestOf, 22.04.2022 16:15
    Динамо из Киева. Никогда прописку не меняли
    Миллионы беженцев тоже с украинской пропиской
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    online
    BARA.bass, 22.04.2022 16:14
    +1
    BestOf, 22.04.2022 16:01
    За кого, вы донецкие голосовали, тех и получили) вы же всегда были за рыгов и опзж. Или не так и вы уже переобулись? Не рыги, не опзж в Киеве никогда много голосов не набирали, а в Донецке по 90%
    Говорящая конь голова, ты я смотрю вообще приболела, я жил и живу в Днепре, голосовал за Пороха и его партию, выбрал лучшее из худших. А ты всегда ЖОПОЙ стоял к Суркисам, а щас повернулся к ним открытым ртом. Так что занимайся делом, и не отвлекайся, может и тебе часики перепадут, МЫШЬ)) 
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    online
    Charodey, 22.04.2022 16:12
    +1
    Дырка тоже чуть польской командой не стала. Вовремя Сурка на границе хлопнули
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    online
    Charodey, 22.04.2022 16:40
    0
    BestOf, 22.04.2022 16:20
    Шахтер, когда убежал из Донецка, сразу же переобулся во Львовский, потом в Харьковский, потом в Киевский. Клуб-приспособленец. Сейчас какой?
    Динамо сейчас вообще в Румынию убежало. Кто их выпустил, интересно?
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    online
    AK.228, 22.04.2022 16:23
    0
    ПрапаГандон Шпрот відбивається за суркіса від всіх і за всіх...... Ото любоффф одного старого лайна до іншого
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    online
    Charodey, 22.04.2022 16:15
    0
    BestOf, 22.04.2022 16:13
    Ваша вагина теперь команда из какого города?) Сильно часто места дислокации меняет донецкая командочка
    Из такого же, что и ваша. Или вы не в такой же оппе?
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    online
    Charodey, 22.04.2022 16:09
    0
    О, я смотрю ничего не меняется. Всё тот же срач болел двух народных команд
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    online
    Влад _, 22.04.2022 16:04
    0
    Треба націоналізувати, конфіскувати або передати клуб проукраїнським власникам. Інакше вболівальників у команди, після війни, не залишиться.
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    online
    AK.228, 22.04.2022 15:59
    0
    BestOf, 22.04.2022 15:57
    Капитошка калмыкская, узбагойся и думай о своем кумире по кличке федя двинятин) или он уже тебе не ноавится?)
    Шпрот, вбий себе!!! Твоє безглузде існування - знущання над людством!!
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    online
    BARA.bass, 22.04.2022 15:57
    0
    Ох и крыса, ещё кто-то сомневается в ОПЗЖ-ых УБЛЮДКАХ.ЗАЕХАЛО вроде как решать вопросы со своим дальнейшим будущим, а выезжает опять с полной торбой часов.
    Кто там репел что всё выдумали, СУРКИСЫ это цвет нации???? Вот ваш крысеныш, и второй такой же самый, только перекрашенный. 
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    online
    BestOf, 22.04.2022 15:51
    0
    Face Control, 22.04.2022 15:33
    Позорище.
    Тимофеючка, как там в Керчи обстановка? Готов уже свой расиянский паспорт жрать и украинский получать?
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    online
    BestOf, 22.04.2022 15:49
    0
    AK.228, 22.04.2022 15:48
    Ти кацапське дибилятко, відкрий свої залиті боярой очі
    Федька Двинятин, где потерял аватарку расиянского ублюдка, которым ты восхищаешься?
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    online
    AK.228, 22.04.2022 15:48
    0
    one l2, 22.04.2022 15:34
    "русске мир" много спишь ! новость уже как пол часа на сайте , а ты только сейчас пайку отрабатывать начало !
    Ти кацапське дибилятко, відкрий свої залиті боярой очі
    Ссылка
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