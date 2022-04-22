Суркису позволили выехать из Украины, но часы вывезти не дали

Народный депутат Украины от партии ОПЗЖ и экс-президент киевского «Динамо» Григорий Суркис все же выехал из Украины во второй раз.



Ранее сообщалось, что его остановили на пункте пропуска «Краковец». Суркис-старший вывозил 13 незадекларированных часов по «зеленому коридору». Часы вывезти не разрешили.



Отметим, что в начале полномасштабного вторжения россии братья Суркисы покинули Украину, вывезя больше $17 млн наличными в Венгрию (Игорь Суркис опровергал эту информацию - прим.). 13 апреля Григорий Суркис вернулся на территорию Украины через Краковец.

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