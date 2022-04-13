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Победа Динамо в Варшаве, драматичные матчи ЛЧ, Медведчук попался

Главные новости за 12 апреля на Sport.ua

  • 13.04.2022 07:10
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Победа Динамо в Варшаве, драматичные матчи ЛЧ, Медведчук попался
© ФК Динамо Киев

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 12 апреля.

1. Дубль Беседина. Динамо выиграло у Легии первый благотворительный матч
Товарищеский поединок в поддержку жителей Украины прошел в Варшаве

2. Бензема вытянул за уши! Челси совершил камбэк, но овертайм выиграл Реал
Невероятное противостояние увидели зрители в четвертьфинале Лиги чемпионов

3. Вильярреал сенсационно выбил Баварию из Лиги чемпионов
Один из главных фаворитов завершил борьбу за титул

4A. ФОТО. Зеленский сообщил о задержании Медведчука
Проведена спецоперация благодаря СБУ, и кум путина пойман

4B. Его поймали при бегстве. В СБУ рассказали подробности задержания Медведчука
Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по законам Украины

4C. ФОТО. Динамо забавно отреагировало на задержание Медведчука
Что скажут Суркисы?

5. ВИДЕО. Российский автогонщик со слезами извинился за нацистский жест
Артем Северюхин был выгнан из команды за нелепое празднование

6. Ракицкий присоединился к Шахтеру и готов сыграть в благотворительных матчах
Защитник выступал за «горняков» с 2009 по 2019 годы

7. Зеленский отказался встречаться с президентом Германии
Причиной являются тесные связи Франка-Вальтера Штайнмайера с россией

8. Жена Усика: Поветкин рассказывал Саше, что у нас в Украине что-то не не так
Екатерина Усик – о российском «витязе»

9A. Валентина ЦЕРБЕ: «Позор Дериземле»
Легендарная биатлонистка жестко проехалась по коллеге

9B. Андрей ДЕРИЗЕМЛЯ – Валентине Цербе: «Ты завидуешь моим достижениям»
Конфликт легенд украинского биатлона набрал новых оборотов

10. Команда в изгнании. Издание The New York Times выпустило статью о Шахтере
Срна переживает третью войну в жизни, а Палкин больше никогда не хочет играть против россиян

Источник — Sport.ua

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