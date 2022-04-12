ФОТО. Динамо забавно отреагировало на задержание Медведчука

Киевское «Динамо» ярко отреагировало на задержание кума путина Виктора Медведчука.
Столичный клуб в своем инстаграме отреагировал на это грандиозное событие смайлами с аплодисментами.
Напомним, что бывший президент «Динамо» и родной брат нынешнего президента Григорий Суркис является однопартийцем Медведчука по ОПЗЖ.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.