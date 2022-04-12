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Ракицкий присоединился к Шахтеру и готов сыграть в благотворительных матчах

Защитник выступал за «горняков» с 2009 по 2019 годы

  • 12.04.2022 15:14
  • 2950 просмотров
  • 6 комментариев
Ракицкий присоединился к Шахтеру и готов сыграть в благотворительных матчах
© ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

32-летний центральный защитник Ярослав Ракицкий присоединился к тренировочному лагерю донецкого «Шахтера» в Стамбуле.

Украинец будет готовиться к предстоящим матчам «горняков» в рамках благотворительного турне Shakhtar Global Tour for Peace.

В последнее время Ракицкий, разорвавший контракт с «Зенитом» после военного вторжения российской армии в Украину, поддерживал форму вместе с «Металлистом».

Также защитника сватали в турецкий «Истанбул Башакшехир».

Источник — ФК Шахтер Донецк

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alex AS, 12.04.2022 15:54
    +3
    Токсичное подписание надо сказать, а контракт у него и так заканчивался с рашистами и вряд ли был бы продолжен, а тут переобулся вдруг, будто и забыли и про отжатый крым и войну на востоке, которые ему не мешали при переходе вовсе, а как старый башмак и так выкинут был бы, так резко вспомнил о родине
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    online
    ALKOSruLKA, 12.04.2022 16:57
    +2
    ...вчасно перезувся....
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    online
    No name, 12.04.2022 15:22
    +2
    Ссылка
    Burevestnik, 12.04.2022 15:58 (изменен)
    +1
    хотів написати, що він повія ().
    Але це не так: воно не повія, бо воно ще гірше...
    Воно просто лайно
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    online
    mykola, 12.04.2022 16:05
    0
    А толя залишився в зеніті і набрав в рот води. Паскуда, запроданець.
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    Face Control, 12.04.2022 16:48
    -2
    Легенда!
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