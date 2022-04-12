Ракицкий присоединился к Шахтеру и готов сыграть в благотворительных матчах

32-летний центральный защитник Ярослав Ракицкий присоединился к тренировочному лагерю донецкого «Шахтера» в Стамбуле.
Украинец будет готовиться к предстоящим матчам «горняков» в рамках благотворительного турне Shakhtar Global Tour for Peace.
В последнее время Ракицкий, разорвавший контракт с «Зенитом» после военного вторжения российской армии в Украину, поддерживал форму вместе с «Металлистом».
Также защитника сватали в турецкий «Истанбул Башакшехир».
Источник — ФК Шахтер Донецк
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