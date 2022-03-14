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Ракицкий близок к тому, чтобы обрести новый клуб в карьере

Вероятнее всего, Ярослав продолжит карьеру в Турции

  • 14.03.2022 19:01
  • 2483 просмотра
  • 3 комментария
Ракицкий близок к тому, чтобы обрести новый клуб в карьере
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

32-летний центральный защитник Ярослав Ракицкий, который две недели назад расторг контракт с российским «Зенитом», близок к тому, чтобы обрести новый клуб в карьере.

В настоящий момент украинец находится в Стамбуле и ведет переговоры о присоединении к «Истанбул Башакшехиру».

Ожидается, что о сделке сторонам удастся договориться в ближайшем будущем, после чего Ракицкий будет официально представлен новичком чемпиона Турции-2019/20.

Отметим, что после вторжения россии на суверенную территорию Украины, которое произошло в ночь на 24 февраля, Ракицкий выступил с осуждением действий государства-агрессора, что и стало причиной его ухода из «Зенита», хотя формально в этом клубе сослались на некие «тяжелые семейные обстоятельства».

Источник — Hurriyet

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Face Control, 14.03.2022 19:12
    +2
    Ярику только удачи!
    Ссылка
    Brian, 14.03.2022 19:33
    0
    Ярик красавчеГ, в тяжёлой ситуации для Украины повёл себя на настояйщий украинец. Хейтерам на зло. Удачи в новом клубе!
    Ссылка
    online
    Westwood., 14.03.2022 19:04
    0
    удачи легенда
    есть понимание что происходит хотя бы в этом плане
    А Тимощук пидар
    Ссылка
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