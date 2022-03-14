Ракицкий близок к тому, чтобы обрести новый клуб в карьере

32-летний центральный защитник Ярослав Ракицкий, который две недели назад расторг контракт с российским «Зенитом», близок к тому, чтобы обрести новый клуб в карьере.

В настоящий момент украинец находится в Стамбуле и ведет переговоры о присоединении к «Истанбул Башакшехиру».

Ожидается, что о сделке сторонам удастся договориться в ближайшем будущем, после чего Ракицкий будет официально представлен новичком чемпиона Турции-2019/20.

Отметим, что после вторжения россии на суверенную территорию Украины, которое произошло в ночь на 24 февраля, Ракицкий выступил с осуждением действий государства-агрессора, что и стало причиной его ухода из «Зенита», хотя формально в этом клубе сослались на некие «тяжелые семейные обстоятельства».