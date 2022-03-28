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Ярослав Ракицкий тренируется с Металлистом

Экс-игрок «Зенита» поддерживает форму в расположении украинской команды

  • 28.03.2022 11:59
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Ярослав Ракицкий тренируется с Металлистом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракіцький

Бывший игрок «Шахтера» и «Зенита» Ярослав Ракицкий поддерживает форму с «Металлистом».
 
Официальный сайт харьковчан сообщает, что он принял участие во вчерашнем спарринге с «Истанбулом».
 
Отметим, что Ракицкий расторг контракт с «Зенитом» после начала войны.
 
32-летний защитник провел в этом сезоне 15 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

Источник — ФК Металлист

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