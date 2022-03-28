Ярослав Ракицкий тренируется с Металлистом

Бывший игрок «Шахтера» и «Зенита» Ярослав Ракицкий поддерживает форму с «Металлистом».



Официальный сайт харьковчан сообщает, что он принял участие во вчерашнем спарринге с «Истанбулом».



Отметим, что Ракицкий расторг контракт с «Зенитом» после начала войны.



32-летний защитник провел в этом сезоне 15 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 4 ассиста.