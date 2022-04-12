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Бавария
1 : 1
Вильярреал
12.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Вильярреал сенсационно выбил Баварию из Лиги чемпионов

Один из главных фаворитов завершил борьбу за титул

  • 12.04.2022 23:55
  • 2571 просмотр
  • 4 комментария
Вильярреал сенсационно выбил Баварию из Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Бавария» и «Вильярреал» после минимальной победы испанцев в первом матче.
 
На «Альянц Арене» мюнхенский клуб открыл счет, но пропустил в самом конце поединка и на этом завершиk еврокубковую кампанию в текущем сезоне.
 
Лига чемпионов. 1/4 финала
 
«Бавария» – «Вильярреал» – 1:1 (первый матч: 0:1)
Голы: 1:0 – 52 Левандовски, 1:1 – 88 Чуквуэзе.

«Бавария» – Нойер, Эрнандес (Дэвис, 87), Упамекано, Павар, Горетцка, Киммих, Мусиала (Гнабри, 82), Мюллер (Шупо-Мотинг, 90), Левандовски, Коман, Сане.
«Вильярреал» – Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Ло Чельсо, Коклен (Чуквуэзе, 84), Капу, Парехо (Орье, 90+3), Жерар Морено, Данджума (Педраса, 84).

Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Макс Максов, 13.04.2022 00:02
    +2
    Респект баварцям, за наші прапори на корнерах! Прикро звичайно, що не пройшли...
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    online
    zzg77, 12.04.2022 23:56
    +1
    Ставка на Нагельсмана не оправдалась!!!!
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    online
    sl1d3r1985, 13.04.2022 00:24
    0
    Это ж сколько надо было залить на контору чтоб вылететь от Вильярреала ?
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    Maxcrimea10, 13.04.2022 00:13
    0
    С такой игрой только домой. Эмери красавчик, поздравления!
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