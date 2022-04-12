Вильярреал сенсационно выбил Баварию из Лиги чемпионов

Состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Бавария» и «Вильярреал» после минимальной победы испанцев в первом матче.



На «Альянц Арене» мюнхенский клуб открыл счет, но пропустил в самом конце поединка и на этом завершиk еврокубковую кампанию в текущем сезоне.



Лига чемпионов. 1/4 финала



«Бавария» – «Вильярреал» – 1:1 (первый матч: 0:1)

Голы: 1:0 – 52 Левандовски, 1:1 – 88 Чуквуэзе.

«Бавария» – Нойер, Эрнандес (Дэвис, 87), Упамекано, Павар, Горетцка, Киммих, Мусиала (Гнабри, 82), Мюллер (Шупо-Мотинг, 90), Левандовски, Коман, Сане.

«Вильярреал» – Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Ло Чельсо, Коклен (Чуквуэзе, 84), Капу, Парехо (Орье, 90+3), Жерар Морено, Данджума (Педраса, 84).