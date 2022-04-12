12 апреля в 22:00 пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Вильярреал».
В первом матче дома победила испанская команда со счетом 1:0.
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Бавария – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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