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0 : 0
Вильярреал
52’   ТВ-трансляция: 

Бавария – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 апреля в 22:00 трансляцию матча 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 12.04.2022 22:00
  • 5390 просмотров
  • 1 комментарий
Бавария – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

12 апреля в 22:00 пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Вильярреал».

В первом матче дома победила испанская команда со счетом 1:0.

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Бавария – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Hg, 12.04.2022 22:55
    0
    Красная машина уже 3 тайма буксует.
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