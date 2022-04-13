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Бавария
1 : 1
Вильярреал
12.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Бавария – Вильярреал – 1:1. Большая сенсация в Мюнхене. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лига чемпионов

  • 13.04.2022 00:17
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Бавария – Вильярреал – 1:1. Большая сенсация в Мюнхене. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Вильярреалом» (1:1), что вывело испанскую команду в полуфинал за счет победы в первой игре (1:0).

На 52-й минуте встречи гол забил форвард мюнхенцев Роберт Левандовски. А в концовке игры нападающий испанской команды Самуэль Чуквуезе сравнял счет в матче, принеся желтой субмарине победу по сумме двух матчей.

«Вильярреал» под руководством Унаи Эмери сенсационно прошел «Баварию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов 2021/22

1/2 финала. Ответный матч

Бавария (Германия) – Вильярреал (Испания) – 1:1

Голы: Левандовски, 52 – Чуквуезе, 88.

Бавария: Нойер, Упамекано, Павар, Эрнандез (Дэйвис, 87), Киммих, Горецка, Мусиала (Гнабри, 82), Левандовски, Сане, Коман, Мюллер (Шупо-Мотинг, 90).

Вильярреал: Рульи, Альбиоль, Пау Торрес, Фойт, Эступиньян, Парехо (Орье, 90+3), Капуэ, Ло Сельсо, Коклен (Чуквуезе, 84), Морено, Груневелд (Педраса, 85)

Предупреждения: Левандовски, 33 – Фойт, 59, Ло Сельсо, 90+1.

Судья: Винчич (Словения)

ГОЛ! 1:0. Левандовски, 52 мин.

ГОЛ! 1:1. Чуквуэзе, 88 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine

 

События матча
88' ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквезе (Вильярреал).
52' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).

Источник — Sport.ua

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