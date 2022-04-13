ЭМЕРИ: «Чтобы добиться важного, надо обыграть таких фаворитов как Бавария»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал победу в двухматчевом противостоянии 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:0, 1:1):

«Я очень доволен – мы достигаем важных целей. Это был большой матч, но уже первая игра показала, как мы сегодня будем сражаться. Мы просто идеально сыграли в обороне.

Чтобы добиться чего-то важного, нужно обыгрывать фаворитов. Победа над «Ювентусом» [в 1/8 финала] зарядила нас уверенностью. В полуфинале постараемся создавать условия, чтобы у нас были шансы. «Ливерпуль» – классная команда, как и «Бенфика». Нас ждет увлекательное противостояние».

Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено:

«Нас мотивировало все, что было сказано перед сегодняшним матчем. Сегодня они допустили ошибку, не сумев довершить начатое, и мы этим воспользовались. Просто невероятно, чего смогла добиться наша команда.

Мы очень рады. С тех пор, как узнали соперника на жеребьевке, неизменно повторяли себе, что можем это сделать. Вера и то, как сражается эта команда, помогли нам достичь этого».

Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль:

«Просто невероятно. Нам пришлось приложить максимум усилий. Это победа всей нашей команды. Нам пришлось сильно попотеть в обоих матчах, но мы все же вышли в полуфинал – это большое достижение для «Вильярреала». Знали, что это будут долгие 90 минут и нам придется несладко».

Рауль Альбиоль из «Вильярреала» стал обладателем награды лучшему игроку матча. Технические наблюдатели УЕФА отметили:

«Продемонстрировал отменные лидерские качества, был настоящим примером для подражания. Прекрасно действовал в воздухе, выиграл множество единоборств. Замечательно читал игру».